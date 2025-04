Resinelli e alpinismo lecchese: su il sipario per la mostra in Torre Viscontea

L’esposizione, visitabile dal 12 aprile al 11 maggio, è curata da Alberto Benini e Pietro Corti, presenti al taglio del nastro insieme alla past presidente del CAI Adriana Baruffini e alla presidente neoeletta Paola Frigerio.

In mostra gli scatti già esposti nel 1974 nell’ambito dell’allestimento per i cento anni del Cai di Lecco e nel 1986 per il 40° anniversario dei Ragni della Grignetta, nonché pubblicati nel volume “Quando i Resinelli si chiamavano “I Roccoli”. Circa novanta immagini con didascalie originali dattiloscritte, suddivise in sette ambiti tematici, che hanno come soggetto principale i Piani Resinelli e ne raccontano la storia.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Torna in città un appuntamento atteso e ricorrente, la rassegna culturale Monti Sorgenti promossa dal Cai Lecco, che presenta al suo interno una mostra allestita in Torre Viscontea, realizzata in collaborazione con il Comune di Lecco. Una mostra fotografica che parla di alpinismo lecchese e dei Piani dei Resinelli. Attraverso gli scatti di Pino Comi tocchiamo con mano tratti di storia dell’alpinismo lecchese, le sue tradizioni, i luoghi ricorrenti e i suoi personaggi, per un’esposizione che, in linea coi nostri obiettivi, promuove e valorizza la cultura a partire dalle radici locali”.

La mostra sarà visitabile gratuitamente il giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. Maggiori informazioni agli indirizzi biblioteca.musei@comune.lecco.it e palazzopaure@comune.lecco.it e ai numeri 0341 282396, 0341 286729 e 0341 48102. Qui la locandina.