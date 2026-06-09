Riaperta la ferrata Gamma 2 danneggiata ad aprile dalla caduta di alcuni massi

La chiusura della ferrata risale allo scorso 30 aprile

Conclusi i lavori di messa in sicurezza con la sostituzione del cavo danneggiato

LECCO – Era il 30 aprile scorso quando agli uffici comunali di Lecco era giunta una segnalazione di alcuni danni al tracciato della Ferrata Gamma 2, al Dente del Resegone, causati dalla caduta di alcuni massi che hanno portato alla lesione del cavo di sicurezza

a servizio della via.

La ferrata era stata chiusa per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sono stati quindi avviati i lavori per la sostituzione del cavo di sicurezza danneggiato così, a partire da ieri, 8 giugno, con una apposita ordinanza la ferrata è stata riaperta con effetto immediato.