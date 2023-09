Riasfaltature, ecco dove sono i cantieri in città

Interessati dagli interventi questa settimana e la prossima via san Giovanni Bosco, via Capodistria, via Airoldi e Muzzi e corso Bergamo

L’assessore Sacchi: “Un piano di interventi che porrà attenzione non solo alle strade, ma anche ai marciapiedi cittadini”

LECCO – Sono iniziati questo lunedì i lavori di asfaltatura programmati nell’ambito della prima tranche di interventi previsti dal contratto attuativo relativo alle manutenzioni delle strade.

Interessati dagli interventi questa settimana e la prossima via san Giovanni Bosco, via Capodistria, via Airoldi e Muzzi e corso Bergamo. A seguire verranno completati altri tratti, suddivisi in base alla tipologia di pavimentazione e alla zona: Il primo gruppo di interventi riguarderà piazza Cermenati, via Montalbano, via Valpozza e via A. Visconti, il secondo interesserà le strade in direzione Valsassina, via Mazzucconi, corso san Michele del Carso e via Valsassina. Entro la fine dell’anno saranno programmati anche ulteriori interventi in altre vie che necessiteranno di manutenzioni al manto stradale.

Così l’assessore alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Avviata la prima tranche di lavori che interverranno sulle pavimentazioni di diverse vie nei vari rioni, per un piano di interventi che porrà attenzione non solo alle strade, ma anche ai marciapiedi cittadini. Le manutenzioni programmate nei prossimi due anni, con il piano rioni, si concentreranno in maniera particolare, sulla base delle risorse risponibili, proprio nei rioni, luoghi vissuti e da mantenere ordinati oltre che da valorizzare”.