I progetti spaziano dall’intelligenza artificiale alla medicina personalizzata, dalle terapie avanzate alla medicina rigenerativa

Fermi: “Vogliamo ridurre la distanza tra chi fa ricerca e il mercato”

LECCO – La ricerca scientifica lombarda punta a trasformare i risultati degli studi in innovazione concreta per la sanità e le imprese. Sono 32 i progetti presentati dagli Irccs (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) nell’ambito del bando regionale “Ricerca & Trasferisci”, promosso dall’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. Le proposte prevedono investimenti complessivi superiori a 56 milioni di euro, con una richiesta di agevolazioni che supera i 43 milioni a fronte di una dotazione regionale di 32 milioni.

La misura, chiusa lo scorso 28 ottobre, ha registrato un’adesione significativa da parte degli istituti di ricerca, confermando l’interesse verso uno strumento pensato per sostenere la valorizzazione dei risultati scientifici e favorirne il trasferimento tecnologico.

I progetti presentati coprono diversi ambiti strategici del settore sanitario e delle scienze della vita: diagnostica avanzata e biomarcatori, intelligenza artificiale applicata alla salute e digitalizzazione, medicina di precisione e personalizzata, oncologia e terapie avanzate, neuroscienze, malattie croniche ad alta prevalenza, dispositivi medici e medicina rigenerativa. Il valore medio delle iniziative si attesta intorno a 1,75 milioni di euro.

“Hanno aderito 19 Irccs su 20 – ha dichiarato Fermi – e questo mette bene in luce quanto questa misura fosse attesa. Di questi 13 hanno presentato 2 progetti e 6 Irccs hanno presentato un solo progetto. È un grande successo, visto che la Lombardia è la prima Regione italiana che prova a mettere in campo risorse per favorire il processo che porta le ricerche dei nostri Irccs ad essere più attrattive per gli investitori privati e quindi a diventare progetti concreti”.

L’obiettivo del bando è sostenere gli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale degli Irccs con sede operativa in Lombardia, favorendo al tempo stesso la collaborazione con le imprese e l’adozione delle innovazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Il percorso punta a fare in modo che le conoscenze sviluppate nei laboratori possano trovare applicazione nel sistema produttivo e tradursi in nuove tecnologie, prodotti e soluzioni per la salute.

Il trasferimento dei risultati scientifici rappresenta uno dei passaggi centrali dell’iniziativa. La misura intende infatti rafforzare il collegamento tra ricerca e mercato, sostenere le reti di trasferimento tecnologico e valorizzare il ruolo degli Irccs come motori di innovazione per l’ecosistema lombardo della salute e delle Life Science.

“Vogliamo fare in modo che si assottigli il più possibile la distanza che esiste ancora oggi tra chi fa ricerca e il mercato. Abbiamo molte pubblicazioni di grande valore scientifico, ma anche grandi difficoltà nel trasformarle in progetti concreti. Abbiamo quindi studiato una misura concreta, condividendo ogni passaggio con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, così da rendere la misura il più possibile aderente alle loro esigenze. Grazie alle risorse messe a disposizione dal Fesr, abbiamo introdotto uno strumento che consentirà ai nostri Irccs di compiere un passo in avanti”, ha sottolineato Fermi.

Il finanziamento regionale, sostenuto dalle risorse del Fesr, mira anche a rendere il sistema sociosanitario lombardo più attrattivo a livello internazionale, favorendo l’internazionalizzazione e una maggiore capacità di sviluppare trattamenti e cure appropriate attraverso l’innovazione.

“L’obiettivo finale è chiaro: aumentare l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema sociosanitario lombardo. Investire in innovazione e ricerca significa migliorare le cure e proporne sempre di più appropriate”, ha concluso l’assessore.