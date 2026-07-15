Rifiuti abbandonati, al via la videosorveglianza mobile: “Chi deturpa deve pagare”

Potenziato il presidio del territorio a beneficio dell’ambiente e del decoro urbano

Il sindaco Boscagli e l’assessore Brigatti: “I cittadini di Lecco hanno il diritto di vivere in una città decorosa e chi volontariamente la deturpa deve essere sanzionato con fermezza”

LECCO – Nel corso del mese di luglio sarà attivato a Lecco un nuovo servizio di videosorveglianza mobile con intelligenza artificiale, che prevede l’impiego di dispositivi ricollocabili, dedicati al contrasto dell’abbandono e dell’errato conferimento dei rifiuti, nel rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dei dati. Il servizio è stato affidato ad Alma Sicurezza Srl, una società specializzata nel settore della videosorveglianza, in virtù di un contratto sottoscritto il 30 giugno scorso per la durata di un anno, rinnovabile per lo stesso lasso di tempo.

Il nuovo provvedimento mette a terra un’azione sinergica promossa dal servizio ambiente e dal comando di polizia locale del Comune di Lecco e finalizzata al presidio del territorio e alla prevenzione degli illeciti ambientali, a supporto delle attività amministrativa e sul campo: “Un passo in avanti importante e necessario sul fronte della tutela del decoro urbano e del contrasto all’abbandono dei rifiuti – sottolineano il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Simone Brigatti –, ambiti di intervento sempre più strategici sia a livello nazionale -vedi il recente inasprimento delle tutele penali e amministrative contro i reati ambientali- sia a livello locale e per la nostra Amministrazione. I cittadini di Lecco hanno il diritto di vivere in una città decorosa e chi volontariamente la deturpa deve essere sanzionato con fermezza”.

Per garantire una copertura efficace e il più possibile capillare del territorio, i dispositivi (in grado di registrare immagini ad alta risoluzione) saranno posizionati nei luoghi più critici, già individuati come aree di frequente abbandono illecito, o segnalati dai cittadini e saranno ricollocati con cadenza bimestrale.