Rifugi montani, Zamperini “Scorre il bando. A Lecco nove progetti per oltre 900 mila euro”

I contributi regionali dovranno essere destinati a interventi di manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento delle strutture

“I rifugi non sono solo strutture ricettive: sono presidi fondamentali per il turismo, per la sicurezza degli escursionisti, per la valorizzazione delle nostre montagne e per promuovere uno stile di vita sano e divertente”

MILANO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo scorrimento della graduatoria del “Bando Rifugi 2024”, finanziando anche i progetti risultati ammissibili ma rimasti inizialmente esclusi per esaurimento delle risorse. Il provvedimento mette a disposizione ulteriori 5,2 milioni di euro, consentendo di sostenere complessivamente 50 interventi su tutto il territorio montano lombardo. Tra i territori interessati anche la provincia di Lecco, che potrà contare su 9 progetti finanziati per un contributo regionale complessivo di oltre un milione di euro.

“Si tratta di un risultato molto importante per la nostra montagna. Lo scorrimento del bando rifugi era un tema sul quale mi ero impegnato anche personalmente ed oggi sono soddisfatto di vedere mantenuto questo impegno concreto verso coloro che custodiscono le terre alte lombarde”, dichiara il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Montagna, Giacomo Zamperini.

“Voglio ringraziare l’Assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori, per l’attenzione e il lavoro svolto, ma anche tutto il mondo che ogni giorno tiene viva la rete dei rifugi: le varie associazioni come Assorifugi, il CAI, gli alpini dell’ANA, e soprattutto i gestori che dedicano una parte della loro vita ad accogliere chi in montagna cerca un luogo sicuro e ospitale, appunto quello che dovrebbe essere un rifugio”.

Per il territorio lecchese il provvedimento assume un valore particolarmente significativo: grazie allo scorrimento della graduatoria saranno sostenuti ulteriori 9 progetti per oltre 900.000 euro di contributi regionali, destinati a interventi di manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento delle strutture.

“I rifugi non sono solo strutture ricettive: sono presidi fondamentali per il turismo, per la sicurezza degli escursionisti, per la valorizzazione delle nostre montagne e per promuovere uno stile di vita sano e divertente. In territori come quelli lecchesi, sostenere i rifugi significa investire nel futuro delle comunità locali e nella tutela di un patrimonio naturale straordinario”, conclude Zamperini.

Di seguito il dettaglio delle domande finanziabili a seguito di incremento della dotazione per la provincia di Lecco: