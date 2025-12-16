Rinnovato il patto territoriale per l’inclusione sociale tra 13 firmatari

La sottoscrizione dell’accordo ieri all’Urban Center della Piccola

L’assessore al Welfare Manzoni: “La nostra comunità sostiene le persone più fragili”

LECCO – Rinnovato il patto di comunità promosso dal Comune di Lecco e dall’Ambito territoriale di Lecco per l’inclusione sociale e la realizzazione di interventi a contrasto della povertà estrema. Tredici i firmatari dell’accordo giunto al suo secondo rinnovo: Ambito territoriale di Bellano, Asst Lecco, Csv Monza-Lecco-Sondrio, Caritas ambrosiana, cooperativa sociale L’arcobaleno, Arci Lecco-Sondrio Aps, associazione comunitaria Il gabbiano onlus, Cisom, City Angels sezione di Lecco, comunità di via Gaggio, Croce rossa italiana e Smi Broletto.

L’accordo, della durata di tre anni, andrà a integrare le azioni e i contenuti introdotti delle precedenti edizioni, favorendo la costruzione di una rete territoriale solida e inclusiva, basata su progetti integrati e interventi condivisi che permetteranno di sperimentare soluzioni innovative per dare sostegno a persone in situazioni di grave marginalità.

“Il Patto per l’inclusione – sottolinea l’assessore al welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni – rinnovato dal Comune insieme a quindici tra associazioni e istituzioni del territorio dimostra la volontà da parte della nostra comunità di sostenere le persone più fragili. I processi collaborativi tra le associazioni aderenti al patto, insieme a nuovi servizi sperimentali diurni e notturni che si sono attivati o si attiveranno nei prossimi mesi, permetteranno di offrire percorsi di inclusione sempre più “su misura” . Grazie a tutti i firmatari per il lavoro fatto quotidianamente che rappresenta un contributo fondamentale a beneficio della nostra comunità e delle persone che vivono in condizione di grave marginalità.”

L’ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Lecco, di cui il Comune di Lecco è ente capofila, svolgerà un ruolo di coordinamento del tavolo degli enti aderenti, i servizi integrati di comunità dell’Ambito svilupperanno un raccordo operativo con le realtà aderenti per il monitoraggio delle situazioni di senza dimora presenti in città, mentre il comando di polizia locale del Comune di Lecco svolgerà un ruolo di stretto raccordo con la rete delle associazioni, segnalando eventuali insediamenti collegati a fenomeni di marginalità e attivando le strutture comunali di assistenza sociale e di supporto logistico.