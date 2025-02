rionialcentro fa tappa a Bonacina e a San Giovanni, residenti e sindaco a confronto

L’incontro si è svolto ieri sera nello spazio Labirinto Bonacina

Tra i (pochi) problemi riportati dai residenti la sosta selvaggia in alcune vie di San Giovanni. In via Timavo a Bonacina vandalismi alle auto

LECCO – Il tour #rionialcentro dell’amministrazione comunale ha fatto tappa a Bonacina e a San Giovanni giovedì sera per incontrare i residenti. Diversi i cittadini che hanno aderito all’incontro che si è svolto presso la sede di Labirinto Bonacina, spazio sociale aperto appena un anno e mezzo fa: “Un intervento di cui siamo molto fieri – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni in apertura di serata – questa è diventata in poco tempo una realtà di riferimento per il rione, in particolare per la fascia over65. Tra poco qui vicino verrà aperto il nuovo asilo nido, in costruzione dove c’era la scuola elementare: la nostra amministrazione ha a cuore i bambini e i ragazzi, che davvero sono il nostro futuro, ma anche le famiglie. Un’attenzione trasversale alla popolazione, insomma, che a Bonacina stiamo concretizzando attraverso questi interventi”.



Il sindaco, accompagnato dagli assessori Maria Sacchi (Lavori Pubblici), Simona Piazza (Polizia Locale), Alessandra Durante (Giovani e Famiglie) e Emanuele Manzoni (Welfare) ha riassunto i principali interventi che, negli ultimi 4 anni, hanno riguardato i due rioni: dai lavori sugli edifici scolastici (nido Arca di Noè, scuola dell’Infanzia Gli Aquiloni e scuola primaria Diaz a San Giovanni) alla riqualifica del parco di via Cavalesine, dall’apertura, dopo 17 anni di cantiere, dell’Ostello ai lavori realizzati all’interno del ‘piano rioni’, al più recente progetto di sistemazione dell’argine lungo un tratto del torrente Caldone, a Bonacina, 1,5 milioni di euro finanziati da un bando Interreg, fino ai preziosi interventi dei cantonieri di comunità, progetto del Comune con la cooperativa Cesea.

Tanti interventi, insomma, per migliorare la vivibilità dei due rioni: “Con la mia amministrazione ho intrapreso questo tour che abbiamo simbolicamente chiamato ‘rioni al centro’ proprio per ribadire che i rioni sono il centro della nostra città, il vero cuore pulsante. Nei quartieri vive la maggior parte della popolazione lecchese, il momento di confronto è stato pensato e voluto per raccontarvi un po’ quello che abbiamo fatto ma soprattutto raccogliere le vostre sensazioni e segnalazioni” ha detto il sindaco.

A Bonacina le problematiche presentate riguardano principalmente auto e parcheggi: “Certi giorni siamo assediati – ha detto una residente – lo segnalo come problema di sicurezza ma anche di disagio. Pur riconoscendo la grande importanza dell’asilo nido, mi chiedo cosa accadrà quando aprirà e i genitori dovranno venire a portare e ritirare i figli: la strettoia di via Piloni condiziona tanto e temiamo un po’ l’effetto tappo”. Altri residenti in via Timavo hanno segnalato invece episodi vandalici ai danni delle autovetture in sosta: “Di recente hanno tagliato le gomme sia alla mia auto che a quella di mio marito – ha raccontato una donna – ci sono stati anche altri episodi, ai danni di altre macchine, specchietti rotti e tergicristalli divelti. Abbiamo già sporto denuncia ma chiediamo magari di poter disporre qualche controllo in più da parte della Polizia Locale”.

A San Giovanni, segnalate frequenti incursioni in orario serale/notturno al parchetto di via Cavalesine: “Premetto che è un parco bellissimo e molto frequentato, è un piacere vedere i bambini e i ragazzi giocare – ha detto una residente – tuttavia capita che alcuni entrino la sera o di notte, scavalcando o danneggiando la recinzione, poi la mattina dopo troviamo i resti della serata, come vetri e cartacce”. L’assessore Sacchi ha spiegato che la recinzione è stata più volte riparata e che una soluzione potrebbe essere quella di sostituire la rete con moduli fissi, “anche se temo verrebbero ancora più facilmente scavalcati”. Nei prossimi giorni comunque il comune affiggerà sul cancello del parco un cartello con gli orari di apertura.

Problemi di sosta selvaggia sono stati segnalati sempre in via Cavalesine (qualche residente ha chiesto di pensare di renderla a senso unico a scendere) e in via dei Partigiani/IX Febbraio, mentre nel parco di via Tirabagia il torrente Gerenzone è ‘osservato speciale’: “Ho notato che l’acqua sta erodendo l’argine, arrivando fino al plinto del ponticello” ha riferito un residente “magari sarebbe opportuno verificare ed eventualmente intervenire”. Segnalazione recepita dall’amministrazione che nei prossimi giorni effettuerà un sopralluogo.