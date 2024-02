Ripulito un altro tratto della pista tagliafuoco, prosegue il lavoro della squadra antincendio

In programma altre due uscite prima della chiusura della stagione di taglio

“Un grazie a tutti i volontari che hanno partecipato all’ennesimo intervento”

LECCO – Nuovi interventi di pulizia lungo la pista tagliafuoco nel tratto sopra via Montebello a Rancio. 24 volontari della Squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale, che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino, hanno ripulito dalla folta vegetazione e dagli arbusti la zona adiacente alle reti paramassi.

Continua l’opera certosina volta a limitare il rischio in caso di incendio e volta a mantenere in efficienza la pista in caso di emergenza: “Abbiamo programmato altre due uscite da effettuare tra febbraio e marzo quando si concluderà anche la possibilità di taglio delle piante – ha spiegato il caposquadra Mario Fusi -. Proseguiremo poi con ulteriori interventi di pulizia ma senza abbattimenti. Un grazie a tutti i volontari che hanno partecipato all’ennesimo intervento”.