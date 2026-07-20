Riqualificazione della funivia di Erna: fine lavori entro il 31 ottobre

Concessa una proroga di 30 giorni rispetto al termine contrattuale

La decisione consentirà di concentrare le attività più complesse al termine della stagione estiva

LECCO – Ridurre al minimo le interferenze tra il servizio funiviario e le attività di cantiere, concentrando le attività più complesse al termine della stagione estiva, nel mese di ottobre, in un unico periodo di chiusura continuativa del servizio funiviario. Con questo intento è stata concessa in queste ore una proroga ai lavori di riqualificazione delle stazioni a monte e a valle della funivia che conduce ai Piani d’Erna.

Affidati nel mese di settembre dello scorso anno alla società Same involucri edilizi Srl, sulla base dell’aggiornato progetto esecutivo redatto dallo studio Ardea Srl di Arturo Montenelli, il Comune di Lecco ha concesso una proroga di ulteriori 30 giorni rispetto all’attuale termine contrattuale (e dunque dal 1° ottobre al 31 ottobre 2026) per la conclusione delle opere.