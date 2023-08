Rischio temporali, allerta gialla della Protezione Civile Lombardia

Tra oggi e domani prevista instabilità pomeridiana

I fenomeni temporaleschi avranno probabilità bassa di temporali di forte intensità

LECCO – Per la seconda parte della giornata di oggi, 16 agosto, è prevista instabilità pomeridiana sui settori settentrionali, con isolati rovesci o locali temporali in estensione e diffusione tra pomeriggio e sera alla fascia pedemontana. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata. Seppur con bassa probabilità, non è escluso che sulle zone occidentali persista più a lungo qualche evento convettivo sino alle prime ore di giovedì 17 agosto.

Generalmente i fenomeni temporaleschi avranno probabilità bassa di temporali di forte intensità, tuttavia non sono esclusi eventi temporaleschi a lenta evoluzione con possibilità di locali intense precipitazioni dell’ordine di 30 mm/h. Anche per la giornata di domani, giovedì, previsti inneschi di rovesci o locali temporali probabili già in tarda mattinata sui rilievi settentrionali ed occidentali; nel corso del pomeriggio aumenta la probabilità di fenomeni convettivi, anche localmente forti e strutturati (con significativi rinforzi di vento e possibilità di grandine media), in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, con temporali in transito da Ovest verso Sud-Est.

Si segnala una probabilità maggiore di eventi convettivi anche forti sulle zone di pianura occidentali dal pomeriggio, ma non si escludono locali rovesci o temporali già dalla mattinata. Fenomeni in generale attenuazione ed estinzione in tarda serata. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 17/08 i nuovi scenari previsionali per l’eventuale aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.