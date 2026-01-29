RistorExpo. CFPA Casargo: doppio argento alla Young Cup e un successo nella mixology

A Lariofiere la scuola valsassinese conquista il secondo posto assoluto nel Trofeo Cesare Chessorti, brillando nelle prove di cucina e sala

Festeggiata anche la vittoria dell’ex allieva Yara Ferraroli nel concorso “Cocktail Lago di Como”

ERBA – Importante affermazione per il CFPA di Casargo nell’edizione 2026 di RistorExpo, la storica manifestazione dedicata al mondo della ristorazione e dell’ospitalità ospitata negli spazi di Lariofiere a Erba. Anche quest’anno la fiera ha richiamato centinaia di operatori del comparto ho.re.ca. e migliaia di visitatori, trasformandosi in una vetrina privilegiata per scuole, professionisti e nuove generazioni del settore.

Nel contesto della Ristorexpo Young Cup – Trofeo Cesare Chessorti, il team valsassinese ha conquistato un prestigioso secondo posto assoluto, alle spalle della squadra di Rovereto, al termine di una competizione che ha visto confrontarsi dieci istituti provenienti da tutta Italia. Il CFPA Casargo ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria Cucina e la medaglia d’argento nella categoria Sala, secondo la classifica basata sul punteggio complessivo, mettendo in luce una preparazione completa e trasversale.

Il risultato si è arricchito di eccellenti performance nelle singole prove: nella competizione di sala, infatti, il team ha conquistato l’oro nella prova Bar, affiancato da due argenti nelle prove Cucina e Vino, confermando un alto livello tecnico e una grande capacità di adattamento alle diverse sfide previste dal concorso.

A rappresentare il CFPA Casargo sono stati, per il settore cucina, Christan Cestari, Melany Moraru e Jacopo Giardina, mentre per sala e bar hanno gareggiato Pierfrancesco Frigoli, Matilde Dell’Oro e Lorenzo Leni. Un gruppo che si è distinto non solo per le competenze professionali, ma anche per lo spirito di squadra e la maturità con cui ha affrontato una competizione di alto profilo nazionale.

«Rivolgiamo ai ragazzi i nostri più sentiti complimenti – sottolineano Andrea Riva, docente di cucina, e Maurizio Calabrese, docente di sala che hanno accompagnato gli studenti a Ristorexpo –. Hanno dimostrato impegno, professionalità e grande serietà. La preparazione è stata lunga e accurata e il comportamento tenuto in gara è stato esemplare, sia dal punto di vista tecnico che umano».

La partecipazione alla fiera si è rivelata ancora più ricca di soddisfazioni grazie a un ulteriore riconoscimento maturato nei giorni dell’evento. Yara Ferraroli, ex alunna dell’istituto, ha infatti conquistato la vittoria al concorso “Cocktail Lago di Como”, competizione di alto livello rivolta ai professionisti del bar e della mixology. Un successo che testimonia come il percorso formativo del CFPA continui a produrre risultati anche oltre il termine degli studi. Ferraroli è stata accompagnata dal suo insegnante di sala Rino Iannace, segno di un legame educativo e professionale che prosegue nel tempo.

Il risultato di Erba si inserisce in un percorso di crescita già costellato di successi recenti: solo pochi mesi fa, il CFPA Casargo aveva festeggiato il primo posto di Elisa Barachetti, studentessa della classe 3ª B, al Concorso Mattias Peri di Livigno, appuntamento dedicato allo chef scomparso nel 2015.

Soddisfazione viene espressa anche dal direttore Alan Vaninetti, che pone l’accento sul valore umano dell’esperienza: «Risultati come questi confermano che la competizione, se vissuta nel modo corretto, rappresenta un’importante occasione di crescita personale. I ragazzi hanno affrontato la gara con serenità, senso di responsabilità e rispetto delle regole, dimostrando di saper trasformare l’esperienza competitiva in un momento formativo di grande valore».

A rimarcare il significato più ampio del traguardo raggiunto è infine il presidente del CFPA Casargo, Francesco Maria Silverij: «Esprimo una grande soddisfazione per questo risultato, che mette insieme il valore della formazione, di cui siamo profondamente fieri, e l’impegno e l’attaccamento dimostrati dai nostri ragazzi. È un successo che desidero condividere con tutta la struttura, perché rappresenta la bontà del clima che si respira nella nostra scuola e l’osmosi reale tra teoria e pratica. Un lavoro costruito nel tempo che oggi permette agli studenti di raccogliere risultati di assoluto rilievo».

Una conferma, dunque, della vitalità e della qualità del CFPA di Casargo, capace di formare professionisti competenti e appassionati, pronti a confrontarsi sui palcoscenici nazionali e a portare in alto il nome della Valsassina nel mondo dell’ospitalità.