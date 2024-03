Road Trash: rimosse oltre 35 tonnellate di rifiuti sulle strade extraurbane

Alleanza vincente tra Provincia, Silea e Comuni

LECCO – Prosegue la collaborazione tra Provincia di Lecco e Silea contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade extraurbane. Confermato finanziamento di 20 mila euro per il progetto Road Trash.

Negli ultimi tre anni sono stati rimossi oltre 53 tonnellate di rifiuti, tra cui amianto, ingombranti e carburanti esausti abbandonati lungo le strade del territorio provinciale, riscuotendo l’apprezzamento delle amministrazioni comunali che ne hanno usufruito.

“Il progetto Road Trash – commentano Alessandra Hofmann, Presidente della Provincia di Lecco e Fabio Pio Mastroberardino, Consigliere provinciale delegato all’Ambiente – rappresenta un esempio concreto di proficua collaborazione tra Provincia, Comuni e società di gestione di un servizio pubblico essenziale e permette di risolvere problemi di degrado ambientale. Perciò, anche quest’anno abbiamo voluto fortemente riproporlo per rispondere a un’esigenza dei Comuni. Progetti come questo testimoniano il ruolo e il valore aggiunto della Provincia nel coordinare iniziative che i singoli Comuni non potrebbero organizzare con la stessa efficacia ed economicità”.

“Anche quest’anno Silea ha messo a disposizione le risorse necessarie per far fronte a interventi straordinari di recupero dei rifiuti abbandonati. I numeri dei quantitativi raccolti grazie al progetto Road Trash dimostrano come la collaborazione tra enti e istituzioni sia indispensabile per contrastare l’abbandono, un fenomeno indecoroso che danneggia l’ambiente e il territorio e non rispetta l’impegno quotidiano di tutti i cittadini che differenziano con attenzione e responsabilità” commenta Francesca Rota, Presidente di Silea.

Le modalità di adesione restano invariate. I Comuni interessati dovranno segnalare alla Provincia di Lecco (Direzione organizzativa VII – Servizio Ambiente) le situazioni di abbandono più rilevanti.

I Comuni che beneficeranno degli interventi si dovranno impegnare ad adottare misure necessarie per disincentivare in futuro l’abbandono di rifiuti lungo le strade extraurbane, attraverso campagne di informazione e di sensibilizzazione e attraverso deterrenti, quali videosorveglianza e recinzioni.