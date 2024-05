Premio Rosa Camuna 2024, tra i premiati anche il lecchese Marco Galbiati

L’imprenditore lecchese, con l’associazione “Il tuo cuore, la mia stella” dedicata al figlio, aiuta i bambini malati

MILANO – Il Premio Rosa Camuna 2024 ha premiato anche il mondo dell’associazionismo e della solidarietà. In particolare, I premi “tematici” del Presidente di Regione Lombardia, c’era quello assegnato a Marco Galbiati per l’attenzione ai bambini malati. L’imprenditore lecchese è salito sul palco con don Antonio Mazzi premiato a sua volta per l’attenzione ai giovani in difficoltà.

Il lecchese Marco Galbiati con l’associazione “Il tuo cuore, la mia stella”, promuove iniziative nel campo dello sport e dell’alta cucina, le due passioni del figlio scomparso prematuramente all’età di 15 anni per una malattia cardiaca. Tra le realtà supportate dall’associazione anche la Fondazione “Mission Bambini Ets” che, con il programma “Cuore di Bimbi”, ha aiutato diversi bambini che avevano bisogno di un trapianto.

“Il ringraziamento più importante – ha detto Marco Galbiati durante la cerimonia di ieri – lo faccio a mio figlio Riccardo che ogni giorno mi ha aiutato a trasformare questo grande dolore in solidarietà”.

Il Premio Rosa Camuna

Il Consiglio regionale della Lombardia, nella giornata di ieri pomeriggio a Palazzo Lombardia, ha assegnato cinque Rose Camune e nove menzioni speciali a figure e realtà del territorio. Premiati Giuseppe Marotta, Giuseppe Romele, Omar Pedrini, Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) e Servizio Cani Guida dei Lions.

Durante la cerimonia, iniziata con un momento di raccoglimento per i finanzieri morti in Val di Mello, Il presidente del Consiglio ha definito la Rosa Camuna un premio alla comunità lombarda che si identifica nei valori del saper fare, dell’agire concreto e della solidarietà. Complessivamente il Consiglio regionale ha assegnato a personalità, associazioni e realtà impegnate in ambito sociale, sanitario, culturale, sportivo ed economico cinque premi Rosa Camuna e nove Menzioni speciali a fronte di 170 candidature pervenute.

Le menzioni speciali

Giovanni Para, Presidente del Comitato inquilini “Cortili solidali” delle case popolari di via Palmanova, costituito nel 2012 per prestare assistenza ad anziani soli, disabili e persone fragili;

“Locanda alla mano” di Milano nata nel 2013 nel cuore del Parco Sempione per promuovere opportunità formative rivolti a giovani con sindrome Down;

Cooperativa sociale Martinengo che opera nel quartiere Corvetto di Milano dal 1985 a sostegno di famiglie, anziani, minori e persone con disabilità;

Salvatore Lentini, dirigente scolastico bergamasco nato a Lovere e promotore di nuovi modelli inclusivi di insegnamento e apprendimento, premiato in Campidoglio e promotore di diversi progetti educativi internazionali;

Fondazione Filosofi “Lungo l’Oglio” diretta da Francesca Nodari con sede a Villachiara (BS), promotrice e ambasciatrice della cultura locale;

Camillo de Milato, generale in congedo dell’esercito residente a Bagnatica (BG), fondatore dell’Asilo Mariuccia e noto per il suo impegno culturale e sociale;

Gabriella Scaduto, psicologa e psicoterapeuta milanese, presidente dell’Associazione ReDiPsi per i diritti umani;

Claudio Fociani, maestro restauratore di Briosco (MB), artefice del restauro del Cenacolo vinciano, ma che ha lavorato anche ai restauri della Certosa di Pavia, del Duomo di Monza, della Basilica milanese di Sant’Ambrogio e della Pinacoteca di Brera;

“Il mondo di Leo”, progetto varesino cross-mediale promosso da Emanuela Cavazzini ed Eleonora Vittoni in collaborazione con il professor Paolo Moderato per facilitare l’apprendimento nei bambini autistici.

Il Presidente di Regione Lombardia ha indicato due premi Rosa Camuna: a Fedele Confalonieri e a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

I Premi “tematici” del Presidente di Regione Lombardia

Ambra Angiolini (Premio per lo spettacolo e l’impegno sociale),

Don Antonio Mazzi (Premio per la solidarietà sociale),

Suor Anna Monia Alfieri (Premio tutela diritto all’istruzione),

Silvano Colombo (Premio per la cultura),

Cristian Fracassi (Premio per l’innovazione),

Umberto Bossi (Premio per le riforme istituzionali),

Mahmood (Premio per la musica e l’impegno sociale),

Fiorenzo Tagliabue (Premio per la comunicazione),

Daniela Cuzzolin Oberosler (Premio per il giornalismo),

Marco Galbiati (Premio per il sostegno alla cardiochirurgia) ,

, Domenico Geracitano (Premio per l’educazione e l’impegno civico),

Associazione Nazionale Bersaglieri Lombardia (Premio per l’impegno sociale),

Paola Magoni (Premio Milano-Cortina 2026)

Giancarlo Colombo (Premio per il lavoro).

Menzioni e premi “sospesi”: Premio Rosa Camuna 2017 a Gigi Riva (alla memoria); Menzione 2023 a Fondazione Genitori per l’Autismo Onlus. Premiazioni speciali per meriti sportivi: Atalanta Calcio; Como Calcio; Mantova Calcio.