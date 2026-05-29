“Rosa Camuna 2026”, premiati Marco Cariboni e Croce Verde Bosisio

Presidente Fontana: “Riconoscimento a chi ogni giorno rendere grande la Lombardia”

Nella mattinata di oggi, venerdì, la premiazione durante la Festa della Lombardia

MILANO – “Quella che celebriamo oggi – ha detto il presidente Attilio Fontana – è la festa di una grande comunità, di chi condivide valori molto precisi, legati alla dedizione al lavoro, alla solidarietà, alla partecipazione civile. È la festa di chi abita la nostra regione e sa affrontare le difficoltà con determinazione. A loro va il nostro ringraziamento per quello che ci consentono di essere. Attraverso l’assegnazione del premio Rosa Camuna abbiamo voluto dare un riconoscimento a quelle persone, alcune celebri altre meno note, che sono accomunate da questi valori”.

Durante l’edizione 2026 della “Festa della Lombardia”, in occasione della consegna dei premi “Rosa camuna” sono stati consegnati anche riconoscimenti al lecchese Marco Cariboni e alla Croce Verde di Bosisio Parini.

Menzioni del Consiglio regionale a Marco Cariboni

Menzioni del Consiglio regionale a Marco Cariboni con la seguente motivazione: “Per il pluridecennale impegno al servizio dello sport e della comunità lombarda. Marco Cariboni, guida autorevole della Società Canottieri Lecco, ha dedicato la propria vita alla crescita del sodalizio, rendendolo un punto di riferimento sportivo, educativo e sociale per il territorio. Ha promosso con passione i valori della partecipazione, del volontariato e della coesione civile, contribuendo alla formazione di generazioni di atleti e cittadini. Esempio di responsabilità e spirito civico, incarna i più alti valori dello sport e del servizio alla collettività!”

Menzioni del presidente alla Croce Verde Bosisio Odv

Menzioni del presidente alla Croce Verde Bosisio Odv con la seguente motivazione: “Per l’encomiabile impegno e la costante dedizione al servizio della comunità. La Croce Verde Bosisio da sempre punto di riferimento sul territorio, si distingue per lo spirito di solidarietà, l’altruismo e la professionalità con cui volontari e operatori prestano soccorso, assicurando assistenza e tutela alla cittadinanza, anche nelle situazioni più difficili ed emergenziali. Con generosità e senso del dovere, rappresenta un esempio autentico di servizio civile, contribuendo in modo significativo alla promozione dei valori della collaborazione, della responsabilità e della coesione sociale. Grazie all’Associazione e a tutti i suoi volontari!”