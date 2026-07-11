Rotary Club Lecco, al via il nuovo anno: presentati programmi e obiettivi

Nel suo intervento, Dell’Oro ha indicato come priorità l’aumento della partecipazione dei soci alla vita del club, richiamando anche il motto del presidente internazionale del Rotary, “Creare un impatto duraturo”, che invita ad adottare una mentalità orientata al cambiamento. “Cambiamo noi stessi, i nostri club e il nostro distretto” è il messaggio scelto per accompagnare il nuovo anno rotariano.

Tra i service distrettuali, il Rotary Club Lecco conferma la partecipazione alle iniziative tradizionali, tra cui il Camp della Vela, il Camp dell’Amicizia promosso dal Rotaract, il Premio Gavioli e i programmi di Scambio Giovani, con l’obiettivo di favorire la crescita delle nuove generazioni e lo sviluppo delle relazioni internazionali.

Tra le novità figura invece un nuovo service dedicato alla valorizzazione e al recupero della chiesetta di San Pio, nel quartiere della Meridiana. Chiusa dopo l’incendio del 2016, la chiesa fu inglobata all’inizio del Novecento dagli impianti industriali dell’acciaieria Caleotto, tornando visibile soltanto alla fine degli anni Ottanta. Il progetto punta a favorirne la riscoperta e la valorizzazione anche grazie al finanziamento della Fondazione Comunitaria Lecchese.

Grande attenzione sarà rivolta anche ai giovani. Tra le iniziative in fase di sviluppo figurano l’adesione al Progetto Core in ambito europeo e un possibile coinvolgimento in un nuovo progetto ispirato all’ONU, che potrebbe nascere in collaborazione con il Rotaract. L’obiettivo è promuovere percorsi di formazione e partecipazione civica sui temi delle istituzioni europee e internazionali attraverso esperienze concrete.

L’incontro si è concluso con l’invito del presidente a lavorare insieme per rendere il Rotary Club Lecco sempre più presente sul territorio, attraverso progetti condivisi capaci di lasciare un impatto positivo e duraturo sulla comunità.