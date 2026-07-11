Rotary Club Lecco, al via il nuovo anno: presentati programmi e obiettivi

Tra le priorità illustrate dal presidente Massimo Dell’Oro il coinvolgimento dei soci, i service tradizionali e nuovi progetti dedicati al territorio
Presentato anche un nuovo service per la valorizzazione della chiesetta di San Pio e iniziative rivolte ai giovani in collaborazione con il Rotaract
LECCO – Si è aperto mercoledì 8 luglio il nuovo anno rotariano 2026-2027 del Rotary Club Lecco. Nel corso del primo incontro con i soci, il neopresidente Massimo Dell’Oro ha illustrato i programmi e gli obiettivi che guideranno l’attività del club nei prossimi dodici mesi, nel segno della continuità con il mandato precedente e di attenzione al territorio.
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