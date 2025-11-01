Rotary Club Lecco: il Governatore Stefano Artese parla di innovazione, futuro e valori rotariani

Artese ha elogiato la solidità del club lecchese e il suo impegno nel territorio

LECCO – I soci del Rotary Club Lecco hanno accolto, mercoledì 29 ottobre, Stefano Artese, Governatore del Distretto 2042, che riunisce i club delle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco e Como. Nel suo intervento, Artese ha sottolineato come ogni club abbia una propria identità e missione, ricordando che “sono i soci a rappresentare la vera essenza del Rotary”.

Riprendendo le parole del Presidente Internazionale, il Governatore ha posto al centro del suo discorso i temi di innovazione, futuro e ringiovanimento, invitando i rotariani lecchesi a “guardare avanti con fiducia e spirito di rinnovamento”.

Rivolgendosi al club di Lecco, Artese ha espresso apprezzamento per la solidità e la coerenza dimostrate negli anni: “Dobbiamo restare legati alle nostre radici, ai valori fondanti del Rotary. Tornare alle origini non significa guardare indietro, ma ricordare da dove veniamo. Il vostro è un club storico, che da sempre porta avanti con coerenza e dedizione la missione rotariana, e questo vi fa onore.”

Il Governatore ha poi invitato i presenti a riflettere sul significato concreto dell’innovazione: “Innovare significa anche essere vicini al territorio, comprenderne le necessità e tradurle in azioni concrete.”

Un tema centrale del suo intervento è stato il forte legame del Rotary Club Lecco con la comunità locale, testimoniato dalle numerose collaborazioni con le associazioni del territorio. Queste sinergie, ha osservato, “consentono al club di essere presente e attivo nei diversi ambiti della vita cittadina, sostenendo progetti e iniziative che rispondono ai bisogni reali del territorio”.

Artese ha anche affrontato il tema, oggi attuale, del calo di partecipazione e di impegno civico: “È un peccato perché le associazioni sono il cuore pulsante della nostra società. In esse si coltivano valori come la solidarietà, l’amicizia e il servizio, che sono anche i pilastri del Rotary.”

La serata si è conclusa in un clima di amicizia e condivisione, che il Governatore ha voluto riconoscere come “autentica espressione dei valori rotariani”. Nel suo salute finale, l’invito ai soci lecchesi è stato chiaro e motivante: “Siate fieri del vostro club! Continuate a portare avanti la vostra storia con passione, competenza e attenzione al futuro.”