Rotary Club Lecco, lotteria natalizia a favore dei ragazzi con disabilità

L’iniziativa a sostegno del Camp dell’Amicizia del Rotaract

Durante la serata accolti due nuovi soci: Andrea Mapelli e Melita Tricomi

LECCO – Mercoledì i soci del Rotary Club Lecco hanno partecipato alla tradizionale lotteria natalizia, organizzata a favore del Camp dell’Amicizia del Rotaract. Tra gli ospiti della serata il socio onorario Padre Livio Valenti, che ha invitato i soci a riflettere sul vero significato del Natale, sottolineando l’importanza delle parole condivisione, fratellanza e pace, e ricordando che ogni giorno è un dono da apprezzare.

Durante l’evento, sono stati accolti due nuovi soci: Andrea Mapelli e Melita Tricomi. Come da tradizione, è stato proiettato un video realizzato da Maurizio Crippa, presidente della commissione effettivo del Club, nel quale i nuovi soci si sono presentati. Alla “spillatura” è seguito un caloroso applauso di benvenuto da parte dei numerosi soci presenti in sala.

Tra gli ospiti della serata c’erano anche Mai Kiyota, Riley Parè e Russel Sullivan, i ragazzi che stanno partecipando allo scambio annuale del Rotary, un’iniziativa che consente loro di trascorrere un anno in Italia, frequentando la scuola italiana e vivendo con famiglie italiane. I ragazzi stranieri, insieme ai membri del Rotaract, hanno distribuito i biglietti per la lotteria, i cui premi sono stati donati sia dai soci del Rotary che da vari sponsor. I fondi raccolti sono stati interamente devoluti al Camp dell’Amicizia del Rotaract, storico progetto che offre a dieci ragazzi con disabilità e ai rispettivi accompagnatori l’opportunità di trascorrere una settimana a Villa Maggio, a Olcio, partecipando a numerose attività, finanziate da diversi club del Rotaract e organizzate dal Club di Lecco.

Il presidente del Rotaract Filippo Bianchi, accompagnato dalle vicepresidenti Francesca Galli e Beatrice Lupi e dal prefetto Marco Brambilla, nel ringraziare per il sostegno ricevuto, ha sottolineato l’importanza di questo service che continua a riscuotere grande successo affermando: “Nascono sempre tante amicizie, e non vediamo mai l’ora che inizi questo camp”. Tra le attività del camp vi sono uscite in barca a vela, ippoterapia e laboratori manuali.

La serata si è conclusa con i saluti e i calorosi auguri di Buon Natale da parte del presidente Luca Tentori. L’evento ha rafforzato il legame tra i partecipanti, testimoniando che, insieme, si può fare la differenza nella vita di chi ha bisogno.