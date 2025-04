Rotary Club Lecco. Relazione sul rapporto con il club gemellato di Heidenheim-Giengen

Maria Venturini e Andrea Ascani Orsini fanno il punto della situazione

LECCO – I soci del Rotary Club Lecco hanno partecipato alla relazione tenuta da Maria Venturini e Andrea Ascani Orsini, dedicata all’importanza del rapporto con il club gemellato di Heidenheim-Giengen e ai progetti in corso.

Maria Venturini ha ricordato che i rapporti con il club tedesco hanno avuto inizio nel 2021, nell’ambito delle attività distrettuali. “Già l’anno successivo, nel 2022, abbiamo avuto il piacere di accogliere il club di Heidenheim-Giengen in visita. Questi incontri sono fondamentali, perché costituiscono le fondamenta per costruire legami duraturi e sviluppare progetti di reale valore”.

Un altro aspetto fondamentale è la dimensione europea della collaborazione: “Stabilire e coltivare rapporti con altri club europei significa anche alimentare uno spirito europeo, oggi più che mai necessario, soprattutto tra i giovani, che dimostrano già una naturale inclinazione verso questa visione. Anche se il nostro contributo può sembrare una piccola goccia, è essenziale continuare a impegnarci per promuovere una cultura di pace” ha dichiarato Maria Venturini.

Questa vocazione si traduce concretamente nel progetto RES – Rotarian European Stars, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Dal 30 maggio al 2 giugno, 30 giovani, 10 italiani, 10 francesi e 10 tedeschi, avranno l’opportunità di confrontarsi su temi europei di grande attualità, guidati da relatori di alto profilo. Un’occasione preziosa per crescere, aprirsi al dialogo interculturale e rafforzare il senso di cittadinanza europea.

Andrea Ascani Orsini ha poi condiviso l’esperienza della visita del Rotary Club Lecco a Heidenheim nel 2023, ricordando l’accoglienza calorosa e l’entusiasmo con cui i soci sono stati ricevuti. “Già nella primavera del 2023 – ha raccontato Ascani Orsini – hanno iniziato a prendere forma le prime ipotesi di progetti comuni. I legami duraturi nascono proprio così, attraverso una collaborazione attiva e iniziative concrete. L’amicizia è importante, ma da sola non basta”.

“Da questa collaborazione è nato il progetto che, nel settembre 2024, ha portato sei ragazze provenienti da Heidenheim a Lecco per una settimana. Grazie all’impegno dei soci del club, hanno avuto l’opportunità di conoscere la nostra città, la sua cultura e la sua gente – ha spiegato Venturini – L’esperienza è stata così positiva che abbiamo ricevuto lettere di ringraziamento da parte dei genitori delle ragazze”.

Lo scambio proseguirà: dal 31 agosto al 7 settembre, sei studenti lecchesi, quattro del Liceo Bertacchi e due del CFP Aldo Moro, avranno l’opportunità di visitare Heidenheim, accompagnati da una docente e da un socio del Rotary.

I due relatori hanno infine sottolineato quanto sia fondamentale, per il Rotary Club Lecco, portare avanti progetti radicati nel territorio, senza però rinunciare a sviluppare collaborazioni oltre i confini, in sinergia con altri club. Un modo concreto per coltivare relazioni, promuovere valori e creare opportunità, soprattutto per le nuove generazioni.