Rsa sempre più care tra Lecco e Monza: rette oltre 2.600 euro al mese e quasi 15mila domande in attesa

Il report della Fnp Lombardia analizza le 73 Rsa dell’ATS Brianza: aumentano i posti solventi e il tempo medio d’attesa supera i 100 giorni

La segretaria di Fnp Caterina Valsecchi: “Pensioni e indennità non bastano più a coprire le rette”. Crescono le famiglie costrette a cercare strutture fuori provincia

LECCO – Rette sempre più elevate, liste d’attesa in crescita e famiglie costrette a cercare posti letto anche fuori provincia. È il quadro tracciato dal nuovo report della Fnp Lombardia, il sindacato dei pensionati della Cisl, che ha analizzato le 73 Residenze sanitarie assistenziali presenti nel territorio dell’ATS Brianza, comprendente le province di Monza Brianza e Lecco.

Secondo i dati raccolti, il costo medio mensile di un posto letto in Rsa ha raggiunto i 2.631,75 euro, pari a 87,72 euro al giorno e oltre 31mila euro all’anno. In Lombardia solo l’ATS Città Metropolitana di Milano registra valori superiori, con rette che possono arrivare a 97,85 euro giornalieri e superare i 103 euro per i cosiddetti posti “solventi”, completamente a carico dell’assistito.

Nel territorio dell’ATS Brianza la popolazione continua a invecchiare: su oltre 1,2 milioni di residenti, gli over 65 sono 295.514, circa il 24% della popolazione, in aumento rispetto al 2024.

Il report evidenzia come il costo della degenza sia composto da una quota sanitaria coperta dal sistema pubblico nei posti convenzionati e da una quota sociale-alberghiera che resta invece a carico dell’ospite. Nei posti “solventi”, invece, l’intera spesa ricade sulle famiglie.

“Il problema è sotto gli occhi di tutti – osserva Caterina Valsecchi, segretaria della Fnp Cisl Monza Brianza Lecco –. Se consideriamo che il valore medio di una pensione varia tra 1.300 e 1.400 euro al mese, anche aggiungendo i 550 euro dell’indennità di accompagnamento si resta ben al di sotto dell’importo della retta. Le famiglie devono quindi attingere ai risparmi o all’aiuto di parenti e congiunti”.

Secondo la sindacalista, dopo il periodo pandemico Regione Lombardia ha erogato contributi agli enti gestori delle Rsa, ma senza intervenire direttamente a sostegno delle famiglie. “Con l’assessorato al Welfare è in corso un confronto e l’auspicio è che si possano individuare misure per contenere le spese a carico degli utenti”, aggiunge.

Accanto al peso economico cresce anche il problema delle liste d’attesa. Nel 2025 le domande presentate nel territorio dell’ATS Brianza sono state 14.829, oltre 1.200 in più rispetto all’anno precedente. Il tempo medio di attesa per l’ingresso in struttura, a livello lombardo, è di 116 giorni, mentre il tasso di saturazione dei posti letto raggiunge il 98%.

Sempre più famiglie, inoltre, sono costrette a cercare soluzioni fuori dal territorio di residenza, sia per trovare posti disponibili sia per contenere i costi. Un fenomeno che, secondo il report, sta crescendo soprattutto nelle ATS Montagna e Valpadana.

“Il mondo delle Rsa è a tutti gli effetti un mercato – afferma Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della Cisl Monza Brianza Lecco – ma viste le implicazioni sociali non può essere gestito solo come tale”. Scaccabarozzi sottolinea anche le forti differenze nei servizi offerti dalle diverse strutture: “Ci sono Rsa che includono nella retta prestazioni importanti che altrove vengono fatte pagare a parte, aumentando ulteriormente i costi per le famiglie”.

Tra le 73 Rsa attive nel territorio dell’ATS Brianza, 70 sono private e solo 3 pubbliche. I posti letto autorizzati sono 6.637: di questi 5.283 risultano convenzionati con il sistema pubblico, mentre 1.354 sono esclusivamente solventi. Negli ultimi cinque anni i posti solventi sono aumentati del 49%.

Il report dedica spazio anche al tema Alzheimer. Nel territorio dell’ATS Brianza sono presenti 26 nuclei dedicati, con 659 posti letto disponibili, in aumento rispetto al 2024. Un incremento che però, secondo la Fnp Cisl, resta ancora insufficiente rispetto al fabbisogno crescente legato all’invecchiamento della popolazione.