Rugby Lecco: vittoria in trasferta a Varese

Conquistati cinque punti importanti per la classifica: il Rugby Lecco è al quarto posto

Mister Damiani: “La squadra ha giocato un buon rugby, commettendo pochissimi errori”

LECCO – Cinque punti importanti per la classifica. Pronostico rispettato con il Tuttocialde.it Rugby Lecco che vince a Varese (6-31) il match valido per la quindicesima giornata del campionato di serie B di rugby.

Soddisfatto il tecnico Damiani: “Sapevamo che partivamo favoriti, ma nessuno ti regala niente. La squadra ha giocato un buon rugby, commettendo pochissimi errori, concretizzando al meglio le ottime giocate evidenziate in fase offensiva. Siamo quarti in classifica, ma rimaniamo concentrati in vista del prossimo appuntamento contro Milano”.

I locali realizzano, dopo pochi minuti, un calcio, ma il quindici bluceleste non si scompone trovando una meta di Shota (dopo una maul) non trasformata da Cavallo (3-5). Un altro calcio piazzato permette Varese di riportarsi avanti (6-5). Il Lecco spinge molto trovando una meta con Catania, questa volta Cavallo centra i pali. Varese perde un giocatore (cartellino rosso) e Lecco allunga chiudendo il primo tempo 6-19 grazie alla

meta di Colombo trasformata da Cavallo. Blucelesti che ritornano in campo motivati e determinati realizzando una meta con Zappa (non trasformata da Cavallo) e Vacirca (trasformato il calcio da Cavallo). Il tabellone segna 6-31. La partita scema sul piano dell’intensità, ma bravo il Lecco a rimanere concentrato e portare a casa questa vittoria.

Il Tuttocialde.it Rugby Lecco ha giocato con Ziliotto, Vacirca, Shota, Orlandi, Biffi, Rossi, Zappa, Catania, Isacco, Colombo, Sala, Mauri, Riva, Alippi e Cavallo. Entrati: Tantimonaco, Malzanni, Zanchi, Molteni e Galli.