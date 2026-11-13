Sabato 14 novembre la Giornata della Colletta Alimentare: nel Lecchese (area nord) interessati 41 supermercati

Qui nel 2025 furono raccolte oltre 44 tonnellate di alimenti

Mibilitati diverse centinaia di volontari e una quindicina di enti assistenziali

LECCO – Torna sabato 14 novembre la Giornata della Colletta Alimentare: in circa 12 mila supermercati d’Italia oltre 160 mila volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti a donare alimenti non deperibili. È il trentesimo anno che si ripete un’iniziativa sintetizzata dal titolo del 2026: “Da 30 anni le persone scelgono un gesto semplice: dare di più”.

Uno slogan che risuonerà anche nella nostra provincia, dove la Colletta terrà banco sabato in diverse decine di supermercati (41 nella sola area compresa tra Oggionese, Valsassina e Lario Orientale, passando per la città di Lecco) mobilitando diverse centinaia di volontari e interessando la quindicina di enti assistenziali che, nelle prossime settimane, provvederanno a distribuire quanto raccolto ai propri assistiti: Villaggio di Ballabio; Centro Orientamento Educativo – COE di Barzio; Monastero S. Maria Monte Carmelo di Barzio; Caritas Bosisio Parini; Comunità Il Gabbiano di Calolziocorte; Opera Don Guanella di Lecco; Opera San Martino di Lecco; Cooperativa Il Sentiero – Casa La Vita di Lecco; Caritas Pescarenico di Lecco; Eulogia di Lecco; Chiesa Cristiana Evangelica di Lecco; Caritas parrocchiale di Lierna; Cooperativa Accoglienza e Lavoro di Molteno; Fondazione Somaschi di Vercurago.

Questi i prodotti maggiormente richiesti: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso, omogeneizzati, zucchero, latte e prodotti per la colazione e la merenda. A livello nazionale tutti gli alimenti raccolti, sia online sia nei supermercati, saranno distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi regionali di Banco Alimentare: mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e unità di strada. Realtà che ogni giorno accolgono e sostengono più di 1.700.000 persone in difficoltà.

Pe restare nell’area nord del Lecchese, l’anno passato furono donate oltre 44 tonnellate di prodotti non deperibili, mentre superarono il migliaio le persone coinvolte nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.

“Il valore della Colletta Alimentare – commenta Giovanni Panzeri, responsabile lecchese della Giornata – è sempre stato anche quello di dimostrare che il nostro è un Paese che sceglie di non voltarsi dall’altra parte e che, nonostante l’aumento del costo della vita e le tante difficolta sociali, dona quanto può con un gesto semplice, molto semplice quanto carico di significato. È uno spettacolo di carità, il segno di una coscienza di popolo ancora viva anche se apparentemente appannata. Dopo 30 anni, attendiamo che anche sabato torni a manifestarsi questo gesto collettivo semplice ma potente, in grado di cambiare il cuore di ciascuno di noi e di trasformare la realtà che ci circonda”.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.