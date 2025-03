Sabato lo sciopero generale, a rischio trasporti e servizi

L’agitazione indetta dalla Usi-Cit insieme ad altre sigle sindacali

Possibili disagi, soprattutto per quanto riguarda i trasporti

LECCO – Sciopero generale per la giornata di sabato 8 marzo. A proclamare la mobilitazione la Usi-Cit insieme ad altre sigle sindacali. Lo sciopero generale nazionale durerà 24 ore ed interesserà il settore pubblico e privato.

Ad incrociare le braccia per l’intera giornata saranno anche i dipendenti del settore trasporti. Come si legge sul sito del Ministero dei Trasporti, l’agitazione interesserà il settore ferroviario, che protesterà dalle 21 del 7 marzo fino alle 21 del giorno successivo. Lo stop riguarderà anche il settore aereo per tutta la giornata dell’8 marzo e quello autostradale che si fermerà dalle 22 del 7 marzo fino alle 22 dell’8. Esclusi al momento disagi per quanto riguarda i mezzi di trasporto cittadino.

Per quanto riguarda i treni in Lombardia, Trenord fa sapere che l’agitazione potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza.

Venerdì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

Sabato 8 marzo viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le ore 6 e arrivo a destinazione entro le ore 9; nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Per lo sciopero, anche il servizio di raccolta rifiuti potrebbe non essere garantito. Ad avvisare i cittadini Silea (leggi qui).