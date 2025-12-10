San Nicolò, anche quest’anno la tradizionale consegna delle mele nelle scuole

Un appuntamento che ogni anno unisce le generazioni

I “nonni” del Giglio hanno consegnato le mele ai bambini di 14 scuole dell’infanzia di Lecco, accompagnando questo gesto con il racconto della tradizione

LECCO – In occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della città di Lecco non è mancato un momento dedicato ai più piccoli e alla tradizione della mela di San Nicolò, consegnata ai bambini delle scuole dell’infanzia di Lecco, per un’iniziativa che ha coinvolto circa 25 volontari di Avpl nel predisporre le decorazioni e il confezionamento delle mele, con il racconto della leggenda stampato da Artimedia. Le mele, fornite da Dussmann, sono state distribuite alle scuole da Cesea.

Il Giglio del Comune di Lecco ha coordinato il progetto, coinvolgendo e preparando 45 anziani agli incontri nelle scuole, che si sono svolti nei giorni scorsi. Questi “nonni e nonne del Giglio” hanno consegnato le mele ai bambini di 14 scuole dell’infanzia di Lecco, accompagnando questo gesto con il racconto della tradizione. Calorosi momenti di incontro e scambio tra generazioni che rappresentano uno dei significati più profondi di questa ricorrenza.

La tradizionale consegna della mela si è inoltre arricchita quest’anno di una novità: il Comune di Lecco ha pensato di omaggiare gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie statali e paritarie di un sacchetto di mele essiccate, coltivate e raccolte con cura dalle persone che lavorano nel frutteto di Cesea e dunque portatrici di un grande significato. Tramite questo dono l’Amministrazione ha permesso infatti di sostenere attivamente un progetto di solidarietà e lavoro dignitoso per la comunità e ha voluto mostrare agli alunni più giovani una scelta alternativa di alimentazione sana.

Così l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “Anche quest’anno la festa di San Nicolò è stata l’occasione sia per consegnare agli alunni delle scuole di Lecco la tradizionale mela, sia e soprattutto per veicolare il messaggio più profondo, ovvero quello della solidarietà e del valore del dono. Tutti i soggetti coinvolti hanno dedicato del tempo o delle risorse per i più piccoli: dai volontari dell’Avpl, Cesea, Artimedia e Il Giglio, fino a Dussman. Il mio più sincero e sentito ringraziamento va a tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita di questa iniziativa”.