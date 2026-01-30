San Valentino in cucina: i corsi di Confcommercio sui lievitati e la cucina di mare

Un’idea regalo per San Valentino tra tecnica, gusto e convivialità

I corsi si svolgeranno nella cucina di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi; iscrizioni entro il 10 e il 17 febbraio

LECCO – Due proposte formative pensate anche come idea regalo per San Valentino: Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha aperto le iscrizioni a due corsi di cucina amatoriali in programma nel mese di febbraio, dedicati a chi desidera avvicinarsi al mondo dei lievitati o della cucina di mare.

Il primo appuntamento è con “Pizze e focacce”, in calendario mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio. Il corso, realizzato in collaborazione con Paolo Sala Bakery, sarà guidato da Paolo Sala, professionista dei lievitati con esperienze come docente e partecipazioni a competizioni nazionali. Le due lezioni, per un totale di otto ore, approfondiranno impasti, lievitazione, tecniche di lavorazione, diverse modalità di cottura e la preparazione di pizze, focacce e grissini, con degustazione finale. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 10 febbraio.

La seconda proposta è “Il vero sapore del mare”, in programma mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Anche in questo caso si tratta di un percorso di otto ore, pensato come un viaggio culinario dedicato alla cucina di pesce. Il corso guiderà i partecipanti nella scelta e nella pulizia del pesce, nelle tecniche di cottura e nella realizzazione di un menù completo di mare, con particolare attenzione all’impiattamento e alla presentazione dei piatti. Le iscrizioni chiudono lunedì 17 febbraio.

Entrambi i corsi si svolgeranno presso la cucina attrezzata di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4, dalle 17.30 alle 21.30. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’ufficio Formazione di Confcommercio Lecco all’indirizzo email formazione@ascom.lecco.it.