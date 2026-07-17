“Sangue e plasma non vanno in vacanza”: l’appello di AVIS Lombardia a donare prima delle ferie

Al via la campagna estiva promossa con Regione Lombardia, AREU e Centro Regionale Sangue

L’obiettivo è garantire le scorte nei mesi più critici e incrementare la raccolta di plasma

LECCO – “Prima delle vacanze c’è una partita da vincere”. È questo il messaggio della nuova campagna estiva promossa da AVIS Lombardia, con il sostegno di Regione Lombardia, AREU e Centro Regionale Sangue Lombardia, per invitare i cittadini a prenotare una donazione di sangue o plasma prima della partenza per le ferie.

L’estate rappresenta infatti uno dei periodi più delicati per il sistema trasfusionale: mentre molti donatori sono in vacanza, la richiesta di sangue e di farmaci plasmaderivati non diminuisce. Interventi chirurgici, emergenze e terapie salvavita continuano anche nei mesi estivi, rendendo fondamentale garantire la disponibilità di sangue e plasma.

La campagna, diffusa attraverso i canali social e digitali di AVIS Lombardia, utilizza il linguaggio dello sport e del gioco di squadra per ricordare che, anche durante l’estate, la “partita” della solidarietà continua ogni giorno grazie ai donatori.

Nel 2025 AVIS Lombardia ha contato 262.853 soci donatori attivi e 8.681 soci non donatori, distribuiti in una rete di 633 sedi comunali e 12 sedi provinciali.

Nel corso dell’anno sono state raccolte 370.751 unità di sangue intero e 89.210 unità di plasma, con un incremento dell’8,97% della raccolta di plasma rispetto al 2024. Un risultato significativo, che però non è ancora sufficiente a raggiungere la piena autosufficienza regionale.

“Il sangue e il plasma sono risorse indispensabili per garantire interventi chirurgici, terapie salvavita e risposte tempestive alle emergenze – sottolinea l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. Nei mesi estivi le donazioni tendono a diminuire, ma le necessità dei pazienti non vanno in vacanza. Per questo Regione Lombardia continua a sostenere con convinzione il lavoro di AVIS, AREU e del Centro Regionale Sangue nella promozione della cultura della donazione”.

Anche il presidente di AVIS Lombardia Pierangelo Colavito invita a programmare la donazione prima delle ferie:”È un gesto semplice che permette al sistema sanitario di continuare a garantire sangue e plasma anche nei mesi più difficili. Chi dona prima di partire aiuta migliaia di persone che non possono aspettare la fine dell’estate”.

Per il direttore sanitario di AREU Gabriele Mario Perotti, la programmazione delle donazioni è decisiva per mantenere in equilibrio il sistema trasfusionale, mentre il responsabile del Centro Regionale Sangue Daniele Prati ricorda l’importanza della donazione di plasma, indispensabile per la produzione di farmaci destinati a pazienti affetti da patologie immunologiche, neurologiche, ematologiche e malattie rare.

L’appello è rivolto sia ai donatori abituali sia a chi non ha mai compiuto questo gesto: prenotare una donazione prima delle vacanze significa contribuire a garantire cure, interventi chirurgici e terapie salvavita anche durante l’estate.