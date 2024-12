Sanità. Anche nel 2025 fondi alle regioni per tagliare le liste d’attesa

Alzato il tetto di spesa, portato dallo 0,4% allo 0,7% del fondo sanitario

“Un passo importante che di fatto consente a tutte le Regioni di raddoppiare la disponibilità finanziaria”

MILANO – “Grazie alla concreta collaborazione tra Governo e Regione Lombardia, anche nel 2025 le Regioni potranno stanziare ulteriori fondi per i piani finalizzati al recupero delle liste d’attesa. Di questo siamo grati al ministro Schillaci, al sottosegretario Mantovano e alla Ragioneria Generale dello Stato”. Lo dichiara l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, dopo l’approvazione ieri, in Consiglio dei Ministri, di uno specifico articolo contenuto nel ‘Milleproroghe’.

“La sinergia tra l’esperienza sul campo della Lombardia e la competenza e disponibilità del Governo – evidenzia l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – ha portato a questo importante risultato: i fondi per il recupero delle liste d’attesa non solo sono stati rinnovati ma è stato anche alzato il tetto di spesa dedicato a questo scopo, portato dallo 0,4% allo 0,7% del fondo sanitario. Si tratta di un passo importante che di fatto consente a tutte le Regioni di raddoppiare la disponibilità finanziaria per affrontare meglio la problematica”.

“Infatti, con questa norma, potremo ulteriormente incrementare le attività legate al miglioramento delle liste d’attesa – conclude l’assessore – dando il giusto contributo economico a chi sta collaborando con impegno vero, sia fra gli enti pubblici che fra le strutture private convenzionate, a raggiungere gli obiettivi di ridurre sempre più i tempi delle attese in sanità”.