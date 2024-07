Sanità, Assessore Bertolaso: “No agli esami di passaggio per medici specializzandi”

Si tratta del passaggio d’anno dei medici specializzandi assunti con il cosiddetto “Decreto Calabria”

“In un momento storico in cui lavoriamo tutti assieme per migliorare il servizio sanitario pubblico, questo parere potrebbe scoraggiare tanti giovani”

LECCO – “Siamo sorpresi e stupiti dal parere formulato da un ufficio del MUR che vorrebbe mantenere in capo alle Università l’esame per il passaggio d’anno dei medici specializzandi assunti con il cosiddetto ‘Decreto Calabria’ in palese contrasto con quanto disposto dalla recente legge 56/2024″.

È quanto ha affermato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commentando un recente parere di un ufficio del Ministero dell’Università e della Ricerca con cui vengono date indicazioni rispetto all’esame per il passaggio d’anno dei medici specializzandi assunti con il cosiddetto “Decreto Calabria“.

“Condivido le perplessità – ha aggiunto Bertolaso – espresse dalle varie associazioni di specializzandi. Infatti in un momento storico in cui lavoriamo tutti assieme per migliorare il servizio sanitario pubblico questo parere potrebbe scoraggiare tanti giovani che stanno contribuendo a mantenere la continuità assistenziale dei servizi sanitari. Regione Lombardia adotterà ogni iniziativa utile di tutela per garantire la piena e completa attuazione di quanto disposto dall’articolo 44-quater della legge 56/2024”.