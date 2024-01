Sanità. Asst di Lecco, nominata la nuova Direzione Strategica

Il Direttore Generale Trivelli: “Sono stati da me nominati per loro competenza e professionalità”

Alessandra Grappiolo Direttore Sanitario, Alberto Boffi Direttore Amministrativo e Gianluca Peschi Direttore Socio Sanitario

LECCO – Marco Trivelli, nuovo Direttore Generale della Asst di Lecco ha provveduto, con apposite delibere, alla nomina della Direttrice Sanitario, Alessandra Grappiolo, del Direttore Amministrativo, Alberto Boffi, e Socio Sanitario, Gianluca Peschi.

“Sono particolarmente soddisfatto di questo nuovo incarico per l’Asst di Lecco. Ho incontrato, in questa prima settimana di lavoro, i Direttori di Dipartimento aziendali e parte della dirigenza medica e amministrativa presso i presidi di Lecco, Merate e Bellano – ha detto il Direttore Generale Asst Lecco Marco Trivelli -.

Alessandra Grappiolo, Alberto Boffi e Gianluca Peschi sono stati da me nominati per loro competenza e professionalità. Siamo consapevoli che l’Asst di Lecco e tutta la comunità di questa provincia hanno una grande storia: in questo solco entriamo con rispetto e profonda stima, nella ferma volontà di confermare e contribuire a far crescere i valori e le professionalità che sono presenti. Ci sono alcune progettualità avviate che devono essere completate e altre, emerse in questi primi giorni di presenza, che saranno strutturate e avviate. Con il Collegio di Direzione saranno fissate nei prossimi mesi le priorità di questo anno e del mandato. Desidero ringraziare il Direttore Generale uscente Paolo Favini, la sua Direzione Strategica e tutto il personale per la preziosa attività svolta con dedizione in questi cinque anni”.

Direttore Sanitario Alessandra Grappiolo

Alessandra Grappiolo è originaria di Alessandria, prima di assumere l’incarico presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco è stata Direttrice dell’Unità Operativa Complessa Negoziazione e Governo delle Prestazioni dell’Ats Brianza. Precedentemente, sempre per la stessa azienda, è stata Direttrice dell’Uoc Accreditamento Controllo e Vigilanza delle Strutture Sanitarie. Ha ricoperto altresì ruoli dirigenziali presso diverse istituzioni ospedaliere (Asst Fatebenefratelli e Oftalmico e Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza). Alessandra Grappiolo ha una vasta esperienza nel settore sanitario, con un background in Cardiologia, Medicina Preventiva e in Emergenza Urgenza.

Direttore Amministrativo Alberto Boffi

Alberto Boffi proviene dall’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Classe 1978, tra il 2003 e il 2006, ha lavorato come consulente collaborando con aziende sanitarie lombarde e per la Regione Lombardia dove si è occupato di gestione della contabilità generale, controllo di gestione, analisi di bilancio, riconciliazione di partite patrimoniali intercompany e implementazione di soluzioni informatiche per il controllo dei dati contabili.

A partire dal 2006, Boffi è entrato nell’organico dell’Ospedale Niguarda occupandosi delle procedure amministrative e contabili relative al patrimonio e alla realizzazione di progetti dell’area. Dal 2014, è stato nominato Direttore delle Risorse Finanziarie e, successivamente nel 2022, ha assunto la posizione di Direttore del Dipartimento Amministrativo.

Direttore Socio Sanitario Gianluca Peschi

Gianluca Peschi, 51 anni, giunge a Lecco dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Socio Sanitario presso l’Asst di Pavia e, ancora prima, presso l’Asst di Monza. Nel corso della sua carriera ha lavorato nel settore socio sanitario dapprima come Direttore di RSA e come coordinatore di diverse unità d’offerta nel nord Italia. Ha maturato esperienze di project management con importanti aziende operanti nel campo sanitario e a stretto contatto con le amministrazioni pubbliche del settore.