Sanità. La Lombardia sperimenta Sinapsi: meno burocrazia e cure più continue

Il progetto è in sperimentazione all’ASST Niguarda di Milano e all’ASST Valtellina e Alto Lario

Bertolaso: “Non parliamo della medicina del futuro, ma di quella di domani mattina”

LECCO – Meno tempo trascorso tra piattaforme informatiche e adempimenti amministrativi, più possibilità di concentrarsi sui pazienti. È l’obiettivo di Sinapsi, il progetto sviluppato da Regione Lombardia per semplificare il lavoro dei medici e migliorare la continuità dell’assistenza sanitaria. Il sistema è attualmente in fase di sperimentazione all’ASST Niguarda di Milano e nell’ASST Valtellina e Alto Lario e consente di consultare in un unico ambiente le informazioni sanitarie disponibili nei diversi sistemi regionali.

L’iniziativa è stata presentata all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso e del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha concluso i lavori. Al centro del progetto c’è un cruscotto clinico pensato per mettere in collegamento dati e servizi già esistenti, evitando ai professionisti di passare continuamente da un applicativo all’altro o di inserire più volte le stesse informazioni.

Sinapsi non sostituisce i sistemi informatici già in uso e non introduce un ulteriore programma da compilare. La piattaforma permette invece di accedere da un unico punto alle informazioni conservate nei rispettivi sistemi di origine, mantenendone la provenienza verificabile. L’obiettivo è rendere più agevole la ricostruzione del percorso sanitario di ogni paziente e favorire decisioni cliniche basate su una visione più completa dei dati disponibili.

Nella pratica quotidiana, il cruscotto consente di consultare informazioni su visite, esami, terapie e prestazioni sanitarie, mettendo a disposizione del medico dati provenienti da diverse fonti. Tra queste figurano il Fascicolo Sanitario Elettronico, i flussi prescrittivi relativi a farmaci e prestazioni ambulatoriali, il Sistema di Gestione Digitale del Territorio (SGDT) e PT Online, utilizzato per i piani terapeutici.

Il sistema permette inoltre di visualizzare lo stato delle prestazioni, l’erogazione dei farmaci e gli appuntamenti già fissati dal paziente. Dallo stesso ambiente è possibile avviare attività come la predisposizione dei piani di assistenza individuale e dei piani terapeutici, oltre ad attivare servizi territoriali quali l’assistenza domiciliare, l’infermiere di famiglia e di comunità, le cure palliative domiciliari e l’ospedale di comunità.

Un’altra funzione riguarda l’individuazione di situazioni che possono richiedere un approfondimento da parte del medico. Sinapsi può segnalare, per esempio, piani terapeutici prossimi alla scadenza, accessi ripetuti per la stessa causa e persone con esenzioni per patologie croniche che non risultano ancora prese in carico. Le segnalazioni hanno una funzione di supporto: la valutazione delle informazioni e le decisioni cliniche restano di competenza del professionista.

Per i cittadini, il beneficio atteso è una maggiore continuità nelle cure. Una consultazione più rapida delle informazioni disponibili può aiutare a ricostruire la storia sanitaria del paziente, riconoscere eventuali criticità e attivare con maggiore tempestività i servizi necessari. L’attenzione è rivolta soprattutto alle persone con patologie croniche e a chi necessita di un’assistenza coordinata tra ospedale e territorio, ambiti nei quali il passaggio delle informazioni tra servizi diversi è particolarmente importante.

La sperimentazione in corso rappresenta una prima fase di un progetto destinato a evolversi progressivamente. Sono previste l’integrazione di ulteriori fonti informative e, in prospettiva, il collegamento con l’infrastruttura di telemedicina. I risultati potranno costituire la base per una graduale estensione del sistema ad altri contesti assistenziali.

L’incontro di presentazione ha riunito rappresentanti delle istituzioni sanitarie e del mondo medico. Dopo l’intervento iniziale di Bertolaso, è intervenuto Luca Antonini, vicepresidente della Corte costituzionale. La presentazione tecnica è stata affidata ad Alberto Zoli, commissario straordinario dell’ASST Niguarda, a Laura Zoppini, direttore sociosanitario della stessa azienda, e a Marco Tironi, medico di medicina generale.

Sono quindi intervenuti Walter Bergamaschi, direttore generale della Programmazione e dell’edilizia sanitaria del Ministero della Salute, Mario Melazzini, direttore generale Welfare di Regione Lombardia, e Angelo Tanese, direttore generale di Agenas. Le conclusioni sono state affidate al ministro Schillaci.

“Con Sinapsi facciamo un passo avanti verso una sanità sempre più integrata, mettendo in rete medici di medicina generale, specialisti, ospedali e servizi territoriali. Ridurre la burocrazia significa consentire ai medici di concentrarsi maggiormente sui pazienti e migliorare la presa in carico, soprattutto delle persone con patologie croniche”, ha dichiarato Bertolaso. L’assessore ha definito il progetto un intervento concreto per migliorare la qualità dell’assistenza e rendere più efficace il collegamento tra i servizi sanitari, aggiungendo: “Non parliamo della medicina del futuro, ma di quella di domani mattina”.

Anche il ministro della Salute ha sottolineato il ruolo delle tecnologie nell’organizzazione dell’assistenza. “Sinapsi dimostra come le nuove tecnologie possano essere messe al servizio dei professionisti per migliorare la qualità dell’assistenza. Integrare le informazioni sanitarie significa ridurre il tempo che i medici dedicano alla burocrazia e avere un quadro più completo dei bisogni dei pazienti, soprattutto delle persone fragili e con patologie croniche”, ha affermato Schillaci.

Il ministro ha inoltre evidenziato il valore di un modello che punta a integrare maggiormente ospedale e territorio e a rendere i servizi più vicini ai cittadini. “Seguo questo progetto con interesse fin dall’inizio e credo che, se darà i risultati attesi in una realtà complessa e popolosa come la Lombardia, potrà rappresentare un’esperienza utile anche per il resto del Paese”, ha concluso.

La sfida di Sinapsi sarà ora verificare sul campo quanto l’integrazione delle informazioni possa semplificare il lavoro dei professionisti e migliorare il coordinamento tra i servizi.

L’eventuale estensione ad altre realtà dipenderà dall’evoluzione del progetto e dai risultati della sperimentazione.