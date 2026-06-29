Sanità lecchese. Da Regione oltre 2,3 milioni di euro all’ASST per tecnologia e digitalizzazione

Il piano comprende anche 370 mila euro destinati all’ATS Brianza per il rinnovo delle apparecchiature informatiche

Il sottosegretario Mauro Piazza: “Miglioreranno qualità delle cure e tempi diagnostici”; il consigliere regionale Giacomo Zamperini: “Servizi migliori ai cittadini grazie alla tecnologia”

LECCO – Nuove risorse per la sanità lecchese. Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 2.319.375 euro a favore dell’ASST di Lecco per investimenti in innovazione tecnologica e digitalizzazione, con l’obiettivo di rafforzare le infrastrutture informatiche e avviare la Patologia Digitale. Il piano prevede inoltre 370.108 euro destinati all’ATS Brianza per il rinnovo delle dotazioni informatiche.

La quota principale, pari a 1.435.039 euro, sarà destinata all’acquisizione di nuove apparecchiature informatiche in sostituzione dei contratti di noleggio e leasing, così da modernizzare le infrastrutture tecnologiche aziendali e razionalizzare la spesa nel medio-lungo periodo. Altri 884.336 euro finanzieranno invece l’attivazione dei servizi di Digital Pathology, che consentiranno di digitalizzare l’intero percorso diagnostico dell’Anatomia Patologica attraverso i vetrini digitali e l’introduzione di nuove apparecchiature specialistiche.

“Regione Lombardia continua a investire con determinazione nell’innovazione e nel rafforzamento della sanità pubblica. Con il nuovo provvedimento approvato dalla Giunta regionale proseguiamo il percorso di razionalizzazione dei costi degli enti sociosanitari, destinando nuove risorse all’evoluzione dei servizi, al miglioramento dell’accessibilità e della qualità delle prestazioni erogate, nonché all’ammodernamento e al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali“, dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

L’investimento nella Patologia Digitale consentirà anche l’acquisto di nuove apparecchiature specialistiche, tra cui cappe per anatomia patologica, microtomi semiautomatici, una centralina per l’inclusione manuale dei campioni, un coloratore montavetrini, uno scanner di backup, monitor ad alta risoluzione e sistemi di archiviazione digitale dei vetrini.

“Si tratta di un investimento particolarmente significativo – sottolinea Piazza – perché permetterà all’ASST di Lecco di compiere un ulteriore salto di qualità nella diagnostica anatomopatologica attraverso la digitalizzazione dei vetrini e la refertazione digitale. L’innovazione tecnologica migliorerà l’efficienza dei processi clinici, favorirà la condivisione delle informazioni tra gli specialisti e contribuirà a ridurre i tempi diagnostici, con benefici concreti per i pazienti”.

Sugli stanziamenti interviene anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini: “Le risorse destinate all’ASST di Lecco dimostrano che Regione Lombardia continua a puntare sui fatti, finanziando tecnologie che renderanno il lavoro degli operatori più efficiente e offriranno ai cittadini servizi migliori. Modernizzare ospedali e strumenti diagnostici significa costruire oggi la sanità di domani, mantenendo il nostro territorio tra i punti di riferimento del sistema sanitario lombardo”.

“Questi investimenti confermano la grande attenzione di Regione Lombardia verso una sanità sempre più moderna, efficiente e tecnologicamente avanzata. L’obiettivo è garantire servizi migliori ai cittadini, supportare il lavoro degli operatori sanitari e consolidare l’eccellenza delle strutture ospedaliere lecchesi”, conclude Piazza.