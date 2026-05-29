Sanità. Oltre 4,2 milioni di euro da Regione Lombardia per gli ospedali lecchesi

Nel dettaglio, le risorse assegnate al territorio lecchese ammontano a 4.235.353 euro e saranno utilizzate per il rinnovo delle apparecchiature elettromedicali, l’acquisto di nuove tecnologie diagnostiche e biomediche, la manutenzione ordinaria delle strutture ospedaliere e interventi straordinari legati alla sicurezza antincendio del presidio ospedaliero di Lecco.

“Regione Lombardia continua a investire con serietà e concretezza sulla sanità lecchese”, dichiara Mauro Piazza. “Parliamo di investimenti concreti che avranno ricadute dirette sulla qualità delle cure e sui servizi ai cittadini. Significa poter contare su macchinari più moderni, diagnosi più rapide, maggiore efficienza organizzativa e strutture sempre più sicure per pazienti e operatori sanitari”.

Una parte significativa delle risorse sarà inoltre destinata al percorso di innovazione tecnologica delle strutture sanitarie, con l’obiettivo di garantire standard sanitari sempre più elevati sul territorio.

“Una parte significativa degli investimenti sarà destinata a sostenere il percorso di innovazione tecnologica, confermando l’impegno concreto di Regione Lombardia a garantire standard sanitari sempre più elevati anche sul territorio lecchese”, prosegue il sottosegretario.

Piazza sottolinea anche il valore strategico del piano regionale di investimenti in sanità pubblica: “La sanità pubblica deve continuare a essere un punto di riferimento per i cittadini. Per questo Regione Lombardia continua a programmare interventi reali, finanziati e immediatamente operativi”.

“Il nostro territorio merita ospedali efficienti, moderni e competitivi”, conclude Piazza. “Continueremo a lavorare con responsabilità e visione per garantire servizi sanitari all’altezza delle esigenze delle famiglie lecchesi e per valorizzare il lavoro straordinario dei professionisti della sanità”.