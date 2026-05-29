Sanità. Oltre 4,2 milioni di euro da Regione Lombardia per gli ospedali lecchesi

Le risorse assegnate all’Asst Lecco saranno destinate a nuove tecnologie diagnostiche, rinnovo delle apparecchiature e manutenzione delle strutture
Previsti anche interventi per la sicurezza antincendio del presidio ospedaliero di Lecco e investimenti legati all’innovazione sanitaria
LECCO – Oltre 4,2 milioni di euro destinati alla sanità lecchese attraverso il nuovo piano regionale di investimenti approvato dalla Giunta lombarda su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. A comunicarlo è il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, commentando gli stanziamenti previsti per l’ASST di Lecco.
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