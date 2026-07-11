Sanità pubblica e appalti. La CGIL torna in piazza a Lecco con una raccolta firme

Mercoledì 15 luglio, dalle 9 alle 12, banchetto in piazza Manzoni per sostenere la sanità pubblica e un sistema di appalti orientato alla qualità del lavoro

All’iniziativa parteciperanno anche FLAI CGIL Lecco e SLC CGIL Lecco a sostegno della campagna

LECCO – Prosegue la campagna di raccolta firme promossa dalla CGIL per sostenere una sanità pubblica, universale e accessibile e un sistema degli appalti che metta al centro il lavoro, la sicurezza e la qualità dei servizi. Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 15 luglio, dalle 9 alle 12, in piazza Manzoni a Lecco, dove sarà allestito un banchetto aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rilanciare il Servizio sanitario nazionale, garantendo il diritto alla cura indipendentemente dal reddito o dal luogo di residenza. La raccolta firme chiede inoltre di contrastare il definanziamento della sanità pubblica, ridurre le liste d’attesa, investire nel personale sanitario e valorizzarne la professionalità.

Un secondo fronte della mobilitazione riguarda il sistema degli appalti. La CGIL sostiene un modello che privilegi la qualità del lavoro e dei servizi, superando la logica del massimo ribasso. Tra gli obiettivi indicati figurano la tutela dei contratti collettivi nazionali, il contrasto al dumping contrattuale, la continuità occupazionale nei cambi di appalto e un utilizzo delle risorse pubbliche orientato a creare occupazione stabile e servizi di qualità.

Dall’avvio della campagna, la CGIL Lecco ha organizzato numerosi banchetti informativi sul territorio, incontrando lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e cittadini. Un confronto che, secondo il sindacato, conferma l’attenzione della comunità verso i temi della sanità e della qualità del lavoro.

Al banchetto del 15 luglio parteciperanno anche FLAI CGIL Lecco, categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori dell’agricoltura, dell’industria alimentare, della forestazione e dell’ambiente, e SLC CGIL Lecco, che tutela i lavoratori della comunicazione, dell’informazione, della cultura, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e dei servizi postali.

Il sindacato invita infine cittadine e cittadini a partecipare all’iniziativa, sottolineando come ogni firma rappresenti un contributo per rafforzare il Servizio sanitario nazionale e promuovere un sistema di appalti che valorizzi il lavoro, la sicurezza e la qualità dei servizi.