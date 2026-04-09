Sanità pubblica: gli Sportelli Salute di Lecco e Meratese in piazza l’11 aprile a Milano

L’adesione alla manifestazione regionale in programma davanti a Palazzo Lombardia
L’iniziativa è a sostegno della sanità pubblica denunciando liste d’attesa sempre più lunghe, carenza di personale e servizi pubblici sempre più indeboliti
LECCO – Gli Sportelli Salute di Lecco e Meratese aderiscono alla manifestazione regionale in programma sabato 11 aprile alle 15 davanti a Palazzo Lombardia, a Milano, per la difesa del diritto alla salute e della sanità pubblica.
“In Lombardia cresce ogni giorno la difficoltà di accesso alle cure: liste d’attesa sempre più lunghe, carenza di personale e servizi pubblici progressivamente indeboliti stanno spingendo sempre più cittadini verso il settore privato – precisano dagli Sportelli attivi da più di un anno nella Provincia di Lecco – . Una situazione che rischia di trasformare un diritto fondamentale in un privilegio per pochi”.
Non solo. “Secondo il Coordinamento regionale degli Sportelli Salute, si tratta di una precisa scelta politica che sta compromettendo l’universalità del sistema sanitario, aumentando le disuguaglianze e lasciando indietro le persone più fragili”.
Da qui l’appello alla cittadinanza, alle associazioni e ai lavoratori a “partecipare alla mobilitazione per chiedere investimenti concreti nella sanità pubblica, il rafforzamento dei servizi territoriali, nuove assunzioni e una reale riduzione delle liste d’attesa”. Netta la conclusione: “Difendere la sanità pubblica significa difendere un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione”.