Sanità. Regione istituisce una cabina di regia permanente per le liste d’attesa

Contenimento delle liste di attesa e al miglioramento dei tempi di risposta

Uno strumento stabile, basato su dati aggiornati e integrazione delle informazioni

LECCO – Regione Lombardia ha istituito una Cabina di Regia permanente con il compito di coordinare tutte le attività necessarie al contenimento delle liste di attesa e al miglioramento dei tempi di risposta del sistema sanitario regionale. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

La Cabina di Regia opererà attraverso un utilizzo integrato dei dati relativi ai tempi di attesa, alle classi di priorità e all’offerta disponibile, anche mediante i nuovi cruscotti regionali attualmente in fase di sviluppo. Le scelte assunte dalla nuova struttura saranno vincolanti per gli enti del SSR.

Tra le sue funzioni principali, la definizione delle priorità per l’impiego delle risorse aggiuntive assegnate alla Direzione Generale Welfare, la verifica del rispetto dei requisiti e dei limiti di spesa e la formulazione di indirizzi per l’utilizzo delle risorse previste dalla normativa nazionale, con particolare attenzione alle prestazioni aggiuntive e alle politiche di reclutamento del personale sanitario.

La Cabina di Regia supporterà inoltre la Direzione Generale Welfare nella valutazione dell’attivazione di interventi di intensificazione dell’offerta o di assunzione di personale.

Sarà composta dal Direttore Generale Welfare o suo delegato con funzioni di Coordinatore; dai seguenti Dirigenti regionali delle seguenti Unità Operative: Organizzazione offerta, Progetti trasversali e Ricerca; Sistemi Informativi e Sanità digitale; Polo Ospedaliero; ed ancora da 3 responsabili di Struttura di gestione operativa appartenenti ad ASST identificate nelle macroaree Milano Città Metropolitana, macroarea ovest Lombardia, macroarea est Lombardia e da 3 rappresentanti di ATS per la valutazione dell’offerta sanitaria e il rapporto con gli erogatori privati.

“Con questa delibera – dichiara l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso – rafforziamo il governo delle liste di attesa con uno strumento stabile, basato su dati aggiornati e integrazione delle informazioni. Ogni azienda avrà obiettivi specifici, modulati nel tempo a seconda dell’andamento delle prescrizioni e delle richieste, per dare risposte concrete e tempestive ai cittadini, utilizzando in modo appropriato le risorse disponibili e intervenendo dove serve, sia sull’offerta di prestazioni sia sul personale sanitario”.