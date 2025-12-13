Santa Lucia, Acquate risponde con una buona partecipazione

Una giornata partecipata, favorita dal bel tempo, ha visto la comunità di Acquate e numerosi visitatori riunirsi per Santa Lucia

LECCO – Una giornata di festa partecipata, come da tradizione, forse ancora più sentita quest’anno complice il sole e temperature miti che hanno accompagnato l’intero arco della manifestazione. Acquate ha risposto presente, stringendosi attorno alla ricorrenza di Santa Lucia e aprendo il rione anche a tanti visitatori arrivati da fuori, richiamati da un appuntamento che resta saldo nel calendario religioso e comunitario della città.

La festa, dedicata alla patrona della vista, ha confermato la sua capacità di unire devozione e socialità. Il programma, concentrato nell’arco di una sola giornata, si è snodato dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio, coinvolgendo fedeli di tutte le età. Sabato 13 dicembre, a partire dalle 8.00, la chiesa ha accolto la prima celebrazione con la recita delle lodi, seguita alle 10.00 da una seconda messa che ha permesso una partecipazione più ampia.

Nel frattempo, sul sagrato, le bancarelle hanno animato l’area antistante la chiesa, con i tradizionali dolciumi “per grandi e piccoli” e la pesca di beneficenza, momenti semplici ma centrali nella vita della festa, capaci di trasformare la ricorrenza religiosa in un’occasione di incontro e condivisione tra famiglie, bambini e anziani.

Il pomeriggio ha riportato l’attenzione sulla dimensione spirituale, con il momento delle 15.00 dedicato ai ragazzi dell’oratorio, seguito dalla messa delle 15.30 e dalla celebrazione conclusiva delle 18.00, accompagnata dal vespro. Per tutta la giornata è stata possibile la venerazione della reliquia della santa, così come l’incontro con i sacerdoti per il sacramento della confessione, un gesto che molti fedeli scelgono di vivere proprio in occasione di Santa Lucia.

Una ricorrenza che, anche quest’anno, ha confermato il suo valore per Acquate: non solo una festa religiosa, ma un appuntamento capace di rinsaldare legami, richiamare persone da fuori rione e restituire l’immagine di una comunità viva, partecipe e profondamente legata alle proprie tradizioni.