Santo Stefano, l’area cani trascurata: “Recinzioni inadeguate, serve manutenzione”

La segnalazione di una cittadina: “Rischi per bimbi e animali”

LECCO – L’area cani al Parco Belvedere a Santo Stefano al centro della segnalazione di una cittadina che frequenta la zona. “Il problema – spiega – riguarda la manutenzione, ci sono le recinzioni non idonee a contenere i cani lasciati liberi all’interno di tale area, le reti sono lasche ed è pieno di buche. Questo a mio avviso comporta una serie di pericoli in quanto l’area cani è limitrofa alle aree gioco per i bambini: il rischio è che il cane uscendo dalle recinzioni, cosa accaduta, spaventi o peggio, faccia del male a chi si trova fuori, o che venga investito e finisca sui binari della ferrovia, non distanti”.

Diverse sarebbero le segnalazioni giunte al Comune, per la cittadina rimaste inascoltate: “La situazione non è stata risolta, spero che questo mio appello non rimanga inascoltato per evitare spiacevoli incidenti”.