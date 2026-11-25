Primo posto nella Serie Pioneer per la squadra principale, terzo per la formazione Junior composta da ragazzi tra gli 8 e i 13 anni

Entrambe conquistano la promozione alla Serie Top 2027

LECCO – Un primo posto, un terzo gradino del podio e tre riconoscimenti individuali. Il Circolo Scacchistico A.D. Boris Spassky Lecco torna dal Trofeo Lombardia 2026 con un risultato che premia tanto l’esperienza dei giocatori più navigati quanto il talento delle nuove generazioni. A conquistare la vittoria nella Serie Pioneer è stata la formazione principale del circolo lecchese, ma a sorprendere è stato soprattutto il terzo posto della squadra Junior, composta interamente da ragazzi tra gli 8 e i 13 anni.

La competizione, disputata a Ceriano Laghetto tra ottobre e novembre, ha visto le squadre affrontarsi nell’arco di sei turni. Il Boris Spassky Lecco ha chiuso il torneo imbattuto, conquistando quattro vittorie e due pareggi, per un totale di 10 punti squadra e 18 punti individuali.

A guidare la formazione è stato il capitano Alessandro Buccoliero, affiancato da Fabio Salerno, Andrea Agostani, Almir Tahiraj, Alessandro Balza, Luca Rosini, Bruno Tentori ed Enrico Carmona. Un gruppo che ha saputo mantenere continuità di rendimento durante tutta la manifestazione, imponendosi nella classifica finale davanti alle altre formazioni lombarde.

La sorpresa più bella, però, porta la firma dei piccoli scacchisti dello Spassky Lecco Junior. Per loro il confronto con avversari più grandi ed esperti non si è trasformato in un ostacolo, ma nell’occasione per dimostrare quanto il lavoro svolto durante gli allenamenti possa tradursi in risultati concreti.

Tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta hanno permesso ai giovanissimi lecchesi di conquistare 8 punti squadra e 14,5 punti individuali, sufficienti per salire sul terzo gradino del podio, alle spalle della formazione principale dello Spassky e dei Mimosa Pioneer Fighters di Milano.

Un piazzamento tutt’altro che scontato, considerando l’età dei protagonisti. Bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni che, davanti alla scacchiera, hanno saputo mettere in campo concentrazione, pazienza e capacità di affrontare anche i momenti più complicati delle partite. Qualità che vanno oltre il singolo risultato e raccontano il percorso di crescita del settore giovanile del circolo.

Entrambe le formazioni lecchesi hanno inoltre conquistato la promozione alla Serie Top del Trofeo Lombardia 2027, un ulteriore riconoscimento del livello raggiunto.

Alle soddisfazioni di squadra si aggiungono poi tre premi individuali: Alessandro Buccoliero è stato riconosciuto come miglior prima scacchiera del torneo, Fabio Salerno come miglior quarta scacchiera e Damiano Buzzoni come miglior terza scacchiera.

Il bilancio della manifestazione conferma dunque la solidità di una realtà sportiva capace di affiancare all’attività agonistica un lavoro costante con i più giovani, offrendo loro occasioni per imparare, confrontarsi e crescere insieme.

E per il Boris Spassky Lecco le sfide non finiscono qui. La formazione senior si prepara alla prossima stagione del Campionato Italiano a Squadre di Serie B, raggiunta grazie alla promozione conquistata sul campo.

Per i più piccoli, invece, il prossimo appuntamento è già vicino. Dopo il consueto incontro settimanale del venerdì, dalle 16 alle 18, i giovani scacchisti saranno impegnati a Capriolo, in provincia di Brescia, dove cercheranno di difendere il titolo di Campioni Regionali Lombardi a squadre conquistato lo scorso anno.

Un nuovo banco di prova per un gruppo che, partita dopo partita, sta dimostrando come gli scacchi possano essere molto più di una sfida individuale: anche uno spazio in cui costruire amicizie, condividere esperienze e imparare a vincere, ma soprattutto a crescere, insieme.