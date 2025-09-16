Scigalott 2025: prima festa rionale inclusiva per famiglie e ragazzi con autismo

Collaborazione tra Asst di Lecco e Scuola Alberghiera di Casargo per una festa accessibile a tutti

Alan Vaninetti, direttore del Cfpa di Casargo: “Il nostro obiettivo è formare i ragazzi non solo sul piano professionale, ma anche umano”

LECCO – La prima edizione della festa neuro-inclusiva della città ha visto la preziosa collaborazione degli studenti della Scuola Alberghiera di Casargo. Con grande successo si è svolta la “Festa di quartiere Scigalott 2025” presso l’oratorio di Acquate: un evento che ha messo al centro l’inclusione, la socialità e il coinvolgimento delle risorse del territorio.

Tra le novità più significative di quest’anno, spicca la collaborazione con l’Asst di Lecco, grazie alla quale l’oratorio è stato reso accessibile e accogliente anche per le famiglie con bambini nello spettro autistico. Gli spazi sono stati riorganizzati per favorire l’autonomia e il benessere dei ragazzi, con tavoli a basso impatto sensoriale e una stanza di decompressione pensata per offrire momenti di calma all’interno di un contesto ricco di stimoli.

Giancarlo Riva, responsabile dell’iniziativa, ha sottolineato come la festa si sia arricchita di nuove collaborazioni: “Alla Scigalott 2025 ha preso parte la Scuola Alberghiera di Casargo, che ha messo a disposizione i propri studenti di sala e di cucina per tutta la serata. Un sentito ringraziamento va anche alla parrocchia di Acquate, che ha reso possibile la partecipazione del progetto InAUT – Inclusione Autismo“.

Il valore dell’iniziativa per la comunità e per le famiglie è stato evidenziato anche da Grazia Giana, dirigente medico responsabile del Nucleo Funzionale Autismo dell’Asst di Lecco. Ha sottolineato come questa prima festa neuro-inclusiva rappresenti un’opportunità concreta per i ragazzi con fragilità di partecipare attivamente, valorizzando le proprie competenze, muovendosi in autonomia e usufruendo di strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa. “Questa iniziativa è estremamente importante – ha dichiarato – perché consente a tutti i ragazzi nello spettro autistico di vivere pienamente la festa, beneficiando anche di spazi dedicati alla tranquillità e alla regolazione sensoriale”.

Alan Vaninetti, direttore del Cfpa di Casargo, ha evidenziato il forte legame tra la scuola e l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di aver preso parte a un progetto così significativo per il territorio lecchese, che rispecchia pienamente i valori del nostro istituto. Il nostro obiettivo è formare i ragazzi non solo sul piano professionale, ma anche umano, e occasioni come questa offrono loro la possibilità di mettersi in gioco all’interno della comunità, sviluppando competenze, sensibilità e senso di responsabilità”.

L’edizione 2025 dello Scigalott conferma l’impegno delle realtà locali nella promozione di iniziative inclusive, valorizzando le competenze dei giovani studenti della Scuola Alberghiera di Casargo e contribuendo a rafforzare il senso di comunità nel quartiere.