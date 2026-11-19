Corteo dalle Meridiane a Piazza Diaz, dove sono previsti gli interventi

La mobilitazione generale proclamata dalla Cgil durerà 24 ore e coinvolgerà i settori pubblici e privati

LECCO – Un corteo cittadino per protestare contro la Legge di Bilancio 2027 e chiedere maggiori investimenti sul lavoro, sull’industria e sullo Stato sociale. È la mobilitazione promossa dalla CGIL per venerdì 20 novembre, giornata di sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati.

A Lecco il concentramento è previsto alle 9.30 in piazza del Centro Meridiana, da dove poi alle 10 partirà il corteo diretto verso piazza Diaz, sede del comizio conclusivo. L’invito della Camera del Lavoro Territoriale è rivolto a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studentesse e studenti della provincia, chiamati a partecipare per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle scelte economiche del Governo.

Alla base della protesta c’è la valutazione fortemente critica della CGIL sulla Manovra 2027. Secondo il sindacato, la presentazione di oltre 7mila emendamenti parlamentari, da parte sia della maggioranza sia dell’opposizione, confermerebbe le criticità sollevate nelle scorse settimane e l’insufficienza delle misure previste.

“La nostra non è un’opposizione pregiudiziale, ma un giudizio di merito”, sottolinea la CGIL lecchese, che contesta l’assenza di interventi strutturali a sostegno dei redditi e del potere d’acquisto. Secondo le stime riportate dal sindacato, per oltre il 92% dei lavoratori e dei pensionati con redditi fissi inferiori ai 50mila euro annui la Manovra non offrirebbe risposte adeguate, a fronte della perdita di potere d’acquisto e dell’aumento del costo della vita.

La preoccupazione per il futuro dell’industria lecchese

Uno dei temi centrali della mobilitazione riguarda la situazione del comparto industriale. La CGIL richiama i dati sulla produzione industriale nazionale, che registra una fase di contrazione prolungata, e denuncia la mancanza di una strategia governativa per sostenere le filiere produttive, a partire dalla siderurgia e dalla vicenda ex Ilva.

Una questione che riguarda da vicino anche il territorio lecchese, dove metallurgia e meccanica rappresentano settori fondamentali per l’economia locale. Senza un piano industriale e garanzie sulle forniture di materie prime a costi sostenibili, avverte il sindacato, il rischio è quello di ricadute sull’occupazione, con un maggiore ricorso agli ammortizzatori sociali, precarizzazione e progressiva perdita di capacità produttiva.

Nel mirino anche la politica fiscale, giudicata penalizzante per lavoratori dipendenti e pensionati. La CGIL contesta il mancato adeguamento degli scaglioni Irpef all’inflazione, l’ampliamento dei regimi di flat tax e le misure sulle pensioni, ritenute insufficienti rispetto alle esigenze delle fasce più deboli e delle nuove generazioni.

Sanità, scuola e welfare al centro della protesta

Altro capitolo contestato è quello delle risorse destinate ai servizi pubblici. Secondo la lettura della CGIL, la Manovra privilegerebbe l’incremento della spesa militare a discapito degli investimenti in sanità, istruzione e assistenza.

Per il territorio lecchese il sindacato richiama in particolare le difficoltà del sistema sanitario pubblico, con riferimento agli ospedali Manzoni di Lecco, Mandic di Merate e al presidio di Bellano. Il definanziamento, secondo la Camera del Lavoro, rischia di tradursi in un ulteriore allungamento delle liste d’attesa e in una crescente difficoltà di accesso alle cure, con il conseguente ricorso alla sanità privata.

Critiche anche ai tagli previsti per il personale scolastico e al blocco del turnover, oltre che alle misure considerate insufficienti per il sostegno alle persone anziane non autosufficienti.

La mobilitazione insieme agli studenti europei

La giornata di venerdì avrà anche una dimensione europea. Lo sciopero generale si svolgerà infatti in concomitanza con la mobilitazione europea degli studenti e con le iniziative sindacali promosse in diversi Paesi, tra cui Portogallo, Spagna, Francia e Belgio.

L’obiettivo, nelle intenzioni della CGIL, è unire le rivendicazioni del mondo del lavoro a quelle delle nuove generazioni, mettendo al centro il diritto allo studio, la pace, la difesa dei beni comuni e la costruzione di un’Europa fondata sul lavoro e sui diritti.

“Di fronte ad attacchi di questa gravità, la risposta non può che essere la mobilitazione generale e la partecipazione democratica dal basso”, conclude la Camera del Lavoro Territoriale di Lecco, invitando la cittadinanza a partecipare al corteo di venerdì.

I settori coinvolti e i possibili disagi

Lo sciopero generale di venerdì 20 novembre potrà avere ripercussioni su diversi servizi anche per i cittadini lecchesi. L’agitazione coinvolgerà il personale della scuola, delle università, della sanità e della pubblica amministrazione, oltre ai lavoratori del trasporto pubblico locale. Possibili quindi variazioni nell’orario delle lezioni, riduzioni delle corse degli autobus e disagi negli uffici pubblici. Nel comparto sanitario saranno comunque garantite le prestazioni essenziali e le urgenze.

Lo sciopero interesserà anche i lavoratori dei porti, dei taxi, della logistica e gli addetti alla viabilità di autostrade e Anas. Per quanto riguarda i trasporti, non sono invece coinvolti i voli e i treni nell’ambito della mobilitazione CGIL del 20 novembre. Per il trasporto ferroviario è tuttavia prevista una distinta agitazione proclamata da SGB e Cub Trasporti, dalle 21 di venerdì alle 20 di sabato 21 novembre, con possibili ripercussioni sulla circolazione dei convogli.

Per conoscere eventuali variazioni del servizio degli autobus nel Lecchese sarà necessario fare riferimento alle comunicazioni del gestore locale.