Sciopero: ripercussioni anche sui treni, possibili disagi per i viaggiatori

Da mezzanotte alle 21 di domani, 12 dicembre

Lo sciopero nazionale indetto dalla Cgil

LECCO – Da mezzanotte alle 21 di venerdì 12 dicembre, l’organizzazione sindacale CGIL ha indetto uno sciopero nazionale che avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e dei collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Le corse potranno subire variazioni e cancellazioni.

Sulle linee che circolano su rete FERROVIENORD – le linee regionali da Milano Cadorna verso Novara Nord, Varese Nord, Laveno Mombello Lago, Como Lago, Asso, la Brescia-Iseo-Edolo, le suburbane S1, S2, S3, S4, S9, S12, S13, i collegamenti aeroportuali con Malpensa Aeroporto – sono possibili ulteriori ripercussioni fra le ore 21 e la mezzanotte, per il proseguire dello sciopero che potrà interessare il personale del gestore dell’infrastruttura.

Venerdì 12 negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni indicati nella lista delle corse garantite, disponibile su trenord.it. Si invitano i passeggeri a consultare l’elenco prima di mettersi in viaggio.

Nella notte fra giovedì 11 e venerdì 12 viaggeranno i convogli con orario di partenza entro l’inizio dello sciopero e arrivo alla destinazione finale entro l’una di notte del 12 dicembre.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per le corse del servizio aeroportuale non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Le informazioni sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito trenord.it.

Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.