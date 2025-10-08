Screening mammografico, il programma di Ats Brianza per la prevenzione del tumore al seno

Gli ultimi dati completi, relativi al 2023, vedono più di 95.000 inviti spediti con un’adesione del 79%

LECCO – Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile e anche quest’anno ATS Brianza promuove sul territorio i programmi di screening per la prevenzione dei tumori e, in particolare in questo mese, lo screening mammografico.

Come testimoniato dai dati, il grande vantaggio dei programmi di screening è dato dalla diagnosi dei tumori in stadio iniziale, che rende possibile un intervento precoce ed una prognosi migliore, con conseguente riduzione della mortalità.

I principali programmi di screening promossi da ATS Brianza sul territorio delle province di Monza e Lecco, sono lo screening per la prevenzione del tumore della mammella, lo screening per la prevenzione del tumore del colon retto, lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina e lo screening per la prevenzione del tumore della prostata.

Focalizzandoci sullo screening mammografico, essendo ottobre il mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile, vediamo come questa campagna sia stata avviata dal 1999, è sia rivolta alle donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni; l’invito viene spedito dal Centro Screening di ATS alla popolazione target, con cadenza annuale per le donne in fascia di età 45-49 e con cadenza biennale per le donne in fascia di età 50-74 anni.

Gli ultimi dati completi, relativi al 2023, vedono più di 95.000 inviti spediti con un’adesione del 79%. 3136 donne sono state richiamate per approfondimenti e di queste 229 sono state operate con diagnosi di malignità. Da ciò si evince l’importanza dell’adesione al programma di prevenzione per una diagnosi precoce e che possa portare a un trattamento nel più breve tempo possibile.

Il cancro alla mammella colpisce una donna su otto nell’arco della vita ed è il tumore più frequente nel genere femminile, ma grazie ai progressi della ricerca e della tecnologia nella strumentazione diagnostica, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l’87% negli ultimi vent’anni.

Se aderire alla prima chiamata per lo screening mammografico è importante, è essenziale poi proseguire con la prevenzione: “È importante per le donne non mancare a questo importante appuntamento con la propria salute, attraverso l’esecuzione di un controllo medico fondamentale e gratuito. Aderite con fiducia, lo screening può salvare la vita!”, lancia un appello il Direttore Generale di ATS Brianza Paola Palmieri.

In occasione del mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile sul sito dell’Agenzia di Tutela della Salute (https://www.ats-brianza.it/news-online/3656-ottobre-mese-dedicato-alla-prevenzione-oncologica-femminile) è presente una news con le iniziative di sensibilizzazione programmate sul territorio con indicazione delle sedi e degli orari di apertura. In aggiunta, durante tutto il mese, sui canali social dell’Agenzia verranno pubblicati materiali informativi, video di sensibilizzazione e informazioni.