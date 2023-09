Scuola. Lavori per 1,2 milioni di euro alla Carducci, alunni trasferiti nei prefabbricati

Il cantiere per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico dovrebbe partire per la fine di settembre

Gli alunni hanno cominciato l’anno scolastico nei moduli prefabbricati di via XI Febbraio

LECCO – Cominceranno per la fine del mese di settembre i lavori di efficientamento energetico della Scuola Primaria Carducci nel rione di Castello. Un intervento complessivo di oltre 1 milione e 200 mila euro che durerà fino alla prossima estate.

Il cantiere ha costretto il trasferimento della didattica nei prefabbricati installati in via XI Febbraio nei pressi degli istituti Bertacchi e Bovara che avevano già ospitato il Liceo Manzoni. L’anno scolastico 2023/2024 iniziato lunedì, per gli alunni della Carducci si svolgerà presso i moduli.

Una scelta necessaria, come ha spiegato l‘assessore all’educazione Emanuele Torri: “Trattandosi di lavori importanti l’attività scolastica e quella di cantiere non potevano coesistere, i moduli sono pertanto tornati utilissimi da questo punto di vista e consentiranno lo svolgimento delle lezioni in maniera confortevole per alunni e docenti”.

Passando alle opere, si tratterà di una riqualificazione straordinaria e di messa in sicurezza dell’edificio: “I lavori prevedono l’adeguamento antisismico e verrà rifatto il cappotto dell’edificio non vincolato che ospita la palestra e alcune classi – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – quindi il cantiere prevede la coibentazione della copertura dell’edificio ‘centrale’, la sostituzione di tutti gli infissi e la riqualifica degli spazi interni. A lavori terminati alunni e docenti torneranno in un edificio sicuro, ecologico e vivibile”.