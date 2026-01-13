Scuola, al via le iscrizioni all’anno 2026/2027: studenti e famiglie chiamati a scegliere

La procedura riguarda l’iscrizione alle prime classi della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori). Le domande dovranno essere inoltrate tramite la Piattaforma Unica, il portale ministeriale pensato per semplificare e uniformare l’accesso ai servizi scolastici digitali.

Come presentare la domanda

Per accedere alla piattaforma sarà necessario disporre di una identità digitale: SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o credenziali eIDAS. Una volta effettuato l’accesso, i genitori potranno selezionare l’istituto prescelto, compilare la domanda e monitorarne lo stato fino all’accettazione.

Il sistema consente anche l’iscrizione ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che hanno aderito al servizio digitale.

Scuola dell’infanzia: modalità diverse

Fa eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale le iscrizioni non transitano dalla Piattaforma Unica. In questo caso, le famiglie dovranno fare riferimento direttamente alle segreterie degli istituti, seguendo modalità e scadenze stabilite autonomamente dalle singole scuole.

Un passaggio delicato per le famiglie

La fase delle iscrizioni rappresenta un momento cruciale, soprattutto per chi affronta il passaggio tra i diversi cicli scolastici. Orientamento, offerta formativa e servizi diventano elementi centrali nella scelta, insieme alla necessità di muoversi per tempo per evitare difficoltà tecniche o ritardi nella presentazione della domanda.

Il consiglio, per i genitori, è quello di verificare con anticipo il possesso delle credenziali digitali, consultare i Piani Triennali dell’Offerta Formativa (PTOF) delle scuole e utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dagli istituti e dal Ministero.

Con la finestra fissata dal 13 gennaio al 14 febbraio, prende così ufficialmente il via il percorso che porterà studenti e famiglie a costruire il prossimo anno scolastico.