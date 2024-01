Scuola, al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2024-2025

Ci sarà tempo fino al 10 febbraio

La procedura dovrà essere svolta online (eccetto per le scuole dell’infanzia)

LECCO – Aperte da questa mattina, 18 gennaio, le iscrizioni all’anno scolastico 2024/2025. Ci sarà tempo fino alle ore 20 del 10 febbraio per presentare le domande di iscrizioni, che quest’anno dovranno essere esclusivamente online per le scuole statali (le paritarie invece potranno aderire su base volontaria alla procedura telematica mentre l’iscrizione alla scuola dell’infanzia resta cartacea, presso le Segreterie degli Istituti Comprensivi per le scuole statali, direttamente nelle singole scuole per gli istituti paritari).

Cosa serve

Per le iscrizioni online è necessario essere in possesso di un’identità digitale (credenziali Spid, la carta di identità elettronica, la carta nazionale dei servizi o eIDas (electronic IDentification Authentication and Signature). Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno il Miur ha messo a disposizione la piattaforma unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. Proprio all’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. Le domande verranno trattate indipendentemente dall’ordine di arrivo.

Scuola dell’Infanzia

Possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2024. Possono inoltre iscriversi coloro che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2025, salvo disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste d’attesa.

Scuola Primaria

Hanno l’obbligo di iscriversi alla prima classe i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2024. Possono iscriversi, anticipatamente, i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2025.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, solo per le scuole statali, a partire dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024; a tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica sulla piattaforma UNICA, accessibile all’indirizzo web https://unica.istruzione.gov.it/it.

Per le scuole paritarie le iscrizioni avverranno rivolgendosi direttamente alle Segreterie delle scuole.

È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Scuola Secondaria di I Grado

Devono iscriversi i ragazzi che hanno terminato con esito positivo la scuola primaria.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, solo per le scuole statali, a partire dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024; a tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica sulla piattaforma UNICA, accessibile all’indirizzo web https://unica.istruzione.gov.it/it.

Per le scuole paritarie le iscrizioni avverranno rivolgendosi direttamente alle Segreterie delle scuole.

É possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Scuola Secondaria di II Grado

La modalità di iscrizione è la medesima delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado. Per maggiori informazioni consultare il sito della Provincia di Lecco