Scuola Carducci: “I lavori saranno terminati per l’inizio delle lezioni”

Concessa all’impresa una proroga sulla fine dei lavori, prevista inizialmente per questa settimana

L’assessore Sacchi rassicura: “Il 12 settembre i bambini potranno fare rientro nella loro sede”

LECCO – I lavori di riqualifica ed efficientamento energetico alla Scuola Primaria Carducci di Castello proseguono, pur con un piccolo ritardo sul crono. Nei giorni scorsi è stata infatti concessa all’impresa una proroga sul termine dei lavori, previsto inizialmente il 17 agosto. Dal Comune però rassicurano: gli alunni, che lo scorso anno scolastico hanno svolto l’attività didattica presso i moduli prefabbricati in via XI Febbraio, potranno tornare nella loro sede per l’inizio delle lezioni previsto il 12 settembre.

Il corposo intervento da 1,5 milioni di euro ha riguardato sia una riqualifica strutturale che energetica dello stabile che ospita i bimbi delle elementari. Il cantiere si era aperto lo scorso novembre ed è proseguito senza grossi intoppi. Di recente sono stati montati gli infissi al secondo piano (per ultimi verranno montati i frangisole elettrici) mentre stanno andando avanti i lavori sulla copertura del tetto con la realizzazione delle false a nord e a sud. Negli spazi interni si sta posando la pavimentazione di linoleum effetto parquet.

“Con le variazioni di bilancio in marzo abbiamo aggiunto 182.000 euro ed effettuato perizia di variante aggiungendo degli interventi nell’ottica di poter riaprire la scuola con una riqualificazione che fosse completa” ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi “abbiamo concesso una piccola proroga all’impresa ma per il 12 settembre i bambini potranno fare rientro nella loro sede: un impegno preso con la cittadinanza, un lavoro congiunto tra i tecnici degli uffici e l’impresa”.

L’anno scolastico invece inizierà nei moduli prefabbricati per gli alunni della Scuola Primaria De Amicis e della scuola dell’Infanzia Damiano Chiesa: lo stabile infatti sarà interessato da una riqualifica da 8 milioni di euro (leggi qui).