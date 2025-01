Scuola, domani aprono le iscrizioni alle classi prime, saranno solo online

Ci sarà tempo fino alle ore 20 del 10 febbraio

La procedura online tramite la piattaforma Unica

LECCO – Si apriranno domani, martedì 21 gennaio, le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026. Le famiglie potranno iscrivere i propri figli alle classi prime, dall’infanzia alle superiori. Le iscrizioni, da fare online tramite la piattaforma Unica, rimarranno aperte dalle ore 10 di domani mattina alle ore 20 del 10 febbraio.

Si potrà accedere alla piattaforma online tramite Spid, Cie, Cns o eIdas. Il sistema, pensato per semplificare le procedure di iscrizione, sarà obbligatorio per le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale, ma potranno aderirvi anche le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale. La piattaforma, inoltre, mette a disposizione strumenti di supporto per l’orientamento (es. ‘Scuola in chiaro’ e ‘Cerca la tua scuola’) per guidare famiglie e studenti nella scelta.

Al primo anno di scuola dell’infanzia (materna) si possono iscrivere i bambini tra i 3 e i 5 anni di età (possono essere iscritti anche i bambini anticipatari, ovvero coloro che compiranno il terzo anno di età entro il 30 aprile 2026). Alla scuola primaria si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2025 e gli anticipatari (chi compie 6 anni entro il 30 aprile 2026).

Lo scorso anno la Provincia di Lecco aveva presentato la 1^ edizione del Report Dinamiche Demografiche e conseguenze per la popolazione scolastica. Il quadro tracciato dalla statistica è tutt’altro che incoraggiante: nel prossimo quinquennio, fino all’anno scolastico 2028-2029, le previsioni indicano una rilevante flessione della popolazione residente in Provincia di Lecco compresa tra i 3 e i 13 anni, da 31.740 a 26.700 unità (-16%), con conseguenze inevitabili sulla popolazione scolastica, destinata a diminuire drasticamente.