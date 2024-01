Scuola e giovani, il sindaco Gattinoni: “Investimento vitale per la nostra città”

Il punto sul tema scuola a pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno

“Oltre alle strutture conta la cura per i ragazzi, perciò abbiamo pensato a una serie di proposte integrative”

LECCO – Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni nella sua newsletter settimanale fa il punto sul tema “scuola”, visto che è giunto il momento dell’anno in cui anche le famiglie di Lecco scelgono dove iscrivere i bambini e i ragazzi.

“Abbiamo sempre affermato l’obiettivo vitale per la nostra città, quello d’investire sui talenti dei più giovani. Passare dalle parole ai fatti, per un Sindaco, significa migliorare costantemente le strutture e i servizi per l’educazione – spiega il primo cittadino -. Ecco dunque ciò che stiamo facendo”.

“Sul fronte degli investimenti scolastici, stiamo riqualificando la primaria “Carducci” di Castello (costo 1.244.000 €) e avvieremo in autunno i cantieri della primaria “De Amicis” e della scuola per l’infanzia “Damiano Chiesa” (costo 8.135.000 €); inoltre stiamo realizzando il nuovo asilo nido a Bonacina (costo 1.690.000 €). Oltre a questi “maxi cantieri”, per un valore di ben 11 milioni, il Comune ha promosso anche altri 9 interventi strutturali di cura, efficientamento energetico e sicurezza per cinque luoghi di crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi”. E’ possibile consultare gli interventi sul “Portale delle opere pubbliche” del Comune di Lecco, a questo link.

“Oltre alle strutture, conta la cura per i ragazzi – prosegue Gattinoni – l’Assessore Emanuele Torri ha già illustrato l’ampio ventaglio di decine di proposte integrative che il Comune offre a tutte le scuole, ma la vera novità del prossimo anno scolastico sarà l’avvio di una sperimentazione montessoriana presso la scuola elementare “De Amicis”. Grazie alla stretta collaborazione tra Comune di Lecco e Istituto Comprensivo Lecco 1 abbiamo risposto alla sollecitazione di diverse famiglie lecchesi avviando il metodo che offre un approccio pedagogico mirato a stimolare la creatività, l’autonomia e l’apprendimento attraverso l’esperienza pratica”.

QUI tutti i dettagli del progetto e gli open-day promossi per conoscere questa novità di assoluta qualità nell’offerta formativa cittadina.

Per favorire le mamme e i papà nella conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della famiglia, è poi disponibile il servizio post-scuola per le elementari, attivo presso la “Carducci” di Castello e la “Battisti” Acquate, aperto per tutti i bambini delle altre scuole. “Nelle scuole per l’infanzia, oggi il servizio post scuola è attivo solo alla “Rosa Spreafico” in fase sperimentale, ma è nostra intenzione attivarlo in tutti e cinque i plessi statali per il prossimo anno scolastico, qualora ce ne fosse la richiesta da parte delle famiglie. Per questo entro il 31 gennaio invito a comunicare il vostro interesse scrivendo a comunitaeducante@comune.lecco.it per un servizio che costituisce un’ulteriore opportunità educativa per i più piccoli”.