Scuola. E’ suonata l’ultima campanella, maturandi verso l’esame

Anno scolastico concluso per gli studenti lecchesi, oggi è stato l’ultimo giorno di scuola

Gli alunni di quinta superiore si preparano ora alla Maturità, il 21 giugno la prima prova

LECCO – Il suono dell’ultima campanella della mattinata ha segnato l’inizio delle vacanze per la gran parte degli alunni lecchesi: oggi, 8 giugno, si è concluso l’anno scolastico in Lombardia e anche nel Lazio. Seguiranno sabato le altre regioni, con l’eccezione della Valle d’Aosta il 15 giugno e della provincia di Bolzano il giorno successivo.

Sono circa 38 mila gli studenti lecchesi che oggi hanno vissuto il loro ultimo giorno di scuola, circa 13 mila delle scuole primarie e altrettanti alle superiori, circa 8 mila alle scuole medie e 2 mila alle scuole dell’infanzia. Un anno scolastico, quello giunto a conclusione, che ha segnato il ritorno alla normalità dopo l’emergenza Covid che aveva costretto a lunghi periodi di didattica a distanza.

Vacanze rimandate di qualche settimana per gli alunni di quinta superiore che dovranno affrontare il temuto esame di Maturità: in tutta Italia saranno 536.008 gli studenti coinvolti nelle prove, di cui oltre la metà liceali (267 mila). Oltre 14 mila le commissioni d’esame per un totale 27.895 classi.

Il calendario della Maturità

Si inizia mercoledì 21 giugno con la prima prova scritta, con modalità identiche in tutti gli istituti con una durata massima di sei ore. I candidati potranno scegliere tra tipologie e tematiche diverse: saranno sette le tracce che faranno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale.

Il giorno dopo, 22 giugno, sarà la vota della seconda prova: latino al Liceo classico, matematica al Liceo scientifico, economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico, informatica e telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi sono alcune delle discipline scelte.

A differenza dello scorso anno in cui tracce erano state elaborate dalle singole commissioni d’esame, quest’anno la seconda prova torna ad essere nazionale.

Terza prova (martedì 27 giugno 2023) solo per le sezioni ESABAC, ESABAC techno, sezioni con opzione internazionale, per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano, per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia, è presente una terza prova scritta.

A concludere l’esame sarà il colloquio orale multidisciplinare nel quale la commissione valuterà sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Questo test prenderà il via da uno spunto iniziale (un’immagine, un breve testo, un breve video) scelto dalla commissione. È la fase dell’Esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti, la capacità dello studente di elaborare, in una prospettiva pluridisciplinare, i temi più significativi di ciascuna disciplina. Questi ultimi saranno indicati nel documento del Consiglio di Classe di ciascuno studente.