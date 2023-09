Scuola. I ragazzi della Clerici al lavoro sui sentieri di Carenno

I ragazzi hanno rifatto un muro e sistemato un pezzo di strada

L’iniziativa svolta in collaborazione con l’Associazione Gruppo muratori e Amici Ca’ Martí

CARENNO – Una decina di ragazzi frequentanti il secondo anno del corso di operatore edile alla Fondazione Clerici di Lecco, accompagnati dai docenti, sono stati impegnati a Carenno nel rifacimento di un muretto a secco che lambisce il sentiero comunale detto “Della Fracetta” – un tempo utilizzato anche per raggiungere cave di estrazione per l’edilizia – e hanno inoltre effettuato un intervento su un tratto di pavimentazione in pietra.

Il corso di formazione è stato effettuato con il patrocinio dell’Associazione Gruppo Muratori e Amici di Ca’ Martì, in fattiva collaborazione con la Fondazione Clerici. Lunedì 19 e martedì 20 settembre gli esperti di Ca’ Martì e i docenti hanno svolto gli incontri teorici e pratici presso la sede scolastica di via Grandi a Lecco. Il cantiere vero e proprio ha preso il via mercoledì 20 Settembre in località Fracetta a Carenno, in un’area situata poco lontano dal centro paese, adiacente ad alcune tappe del Percorso museale “La Valle dei muratori”.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’iniziativa. Sono anni che collaboriamo con l’Associazione Gruppo muratori e Amici Ca’ Martí con lo scopo di trasmettere ai ragazzi le tradizioni legate al territorio. Grazie a queste iniziative, la tecnica della costruzione del muro a secco, sta diventando parte integrante del programma formativo rivolto ai ragazzi del corso per operatore edile. Siamo felici di questo risultato, ricordando l’ing. Mazzoleni, che tanto si è prodigato per questa collaborazione” dichiara Anna Grattarola, responsabile della sede di Lecco.